Implementación de parquímetros operará en tres polígonos estratégicos en Toluca: Moreno Bastida

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó sobre la próxima implementación de un programa de parquímetros que operará exclusivamente en tres polígonos estratégicos de la ciudad: el centro histórico, la zona de la terminal y el área de hospitales.

Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal (Foto: Sonia Vilchis).

El alcalde aclaró que este proyecto no guarda relación con el sistema establecido por la administración pasada, sino que se trata de una intervención en perímetros delimitados para recobrar el orden en la vía pública.

En la zona de la terminal, el objetivo central es recuperar la avenida 5 de Mayo, actualmente ocupada por franeleros, para liberar la acera y agilizar la circulación vial; en tanto, en la zona de hospitales, la medida busca liberar los espacios públicos tomados por el comercio ambulante.

Moreno Bastida, puntualizó que la implementación de estos dispositivos no responde a una finalidad recaudatoria, señalando que durante los primeros meses de su gestión se han ejecutado obras públicas y cubierto compromisos laborales y fiscales sin depender de ingresos por multas o estacionamiento medido.

El programa se define como una herramienta de ordenamiento urbano, con el compromiso de que los recursos obtenidos se destinen a la rehabilitación de banquetas, debido al deterioro que presentan actualmente incluso las zonas recubiertas con cantera. Para la operatividad del sistema, se prevé la renta de equipos o convenios con empresas privadas, a las cuales se les exigirá que las máquinas de pago estén debidamente señalizadas, limpias y equipadas con cámaras de seguridad para brindar certeza a los usuarios.

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