Implementan MacroMARSS en área de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 222 de Toluca

Derivado del aumento de casos de COVID-19 y con la finalidad de incrementar la cobertura de atención a pacientes con enfermedades respiratorias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente implementó un Macro Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MacroMARSS) en el área de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 222 en Toluca.

Este módulo brindará atención a pacientes con enfermedades respiratorias de la zona centro de Toluca (Foto: especial).

Este módulo brindará atención las 24 horas, los siete días de la semana, a fin de identificar de manera oportuna a los pacientes con sospecha de COVID-19. Para agilizar el servicio, en el acceso se ha implementado un código QR con el que las personas responden un cuestionario sobre los síntomas e identifican si tienen datos de coronavirus.

En caso de presentar síntomas, el médico de filtro determinará si se realizará una prueba rápida: si resulta negativa, la persona podrá retirarse a su domicilio con tratamiento sintomático; si el resultado es positivo, un médico dará su valoración para determinar si debe cursar su enfermedad en casa o requiere atención hospitalaria.

En el caso de los pacientes que requieran atención de urgencias no respiratorias podrán acudir a los servicios de atención médica continua de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 223, Lerma; UMF No. 231, Metepec; UMF No. 248, San Mateo Atenco; UMF No. 249, Tlaxomulco y UMF No. 250, Toluca, así como en los servicios de urgencias de los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220, en Toluca, y HGR No. 251, en Metepec.

El IMSS estado de México Poniente informó que cuenta con la infraestructura necesaria para brindar servicio a sus derechohabientes, sin embargo, es de suma importancia no bajar la guardia y redoblar la medidas de sanidad: uso correcto del cubrebocas, higiene de manos, tosido o estornudo de etiqueta, evitar tocar ojos, nariz y boca, mantener sana distancia, y reducir la movilidad social para romper cadenas de contagio.

Asimismo, recuerda que se encuentra disponible en línea el Permiso COVID 3.0 para trabajadores, que permite tramitar desde casa el justificante por enfermedad de coronavirus, sin necesidad de acudir a un MARSS.

