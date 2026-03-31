Implementan operativo tras caída de nieve en volcanes de la entidad

La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene desplegado un operativo de vigilancia y prevención en las inmediaciones del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el Nevado de Toluca tras la reciente caída de nieve en las zonas altas de la entidad.

Autoridades reiteraron que el Nevado de Toluca permanece cerrado a la población en general debido a las condiciones climáticas actuales (Foto: Especial).

En el municipio de Amecameca, los elementos estatales realizan recorridos constantes de seguridad con el objetivo de disuadir la comisión de delitos y establecer una dinámica de proximidad social con los paseantes que se encuentran dentro de la reserva natural.

Bajo un clima predominantemente nublado y con una afluencia estimada de cien visitantes, tanto nacionales como extranjeros, el personal de seguridad brinda información técnica y preventiva para evitar incidentes en la montaña.

Las autoridades reiteraron que el Nevado de Toluca permanece cerrado a la población en general debido a las condiciones climáticas actuales, por lo que se hace un llamado enérgico a la ciudadanía para que respete las restricciones y evite el uso de senderos no autorizados que pongan en riesgo su integridad física.

Estas labores de vigilancia y orientación ciudadana continuarán de manera permanente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas en la zona de los volcanes.

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