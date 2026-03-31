Implementan operativo tras caída de nieve en volcanes de la entidad

La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene desplegado un operativo de vigilancia y prevención en las inmediaciones del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el Nevado de Toluca tras la reciente caída de nieve en las zonas altas de la entidad.
En el municipio de Amecameca, los elementos estatales realizan recorridos constantes de seguridad con el objetivo de disuadir la comisión de delitos y establecer una dinámica de proximidad social con los paseantes que se encuentran dentro de la reserva natural.
Bajo un clima predominantemente nublado y con una afluencia estimada de cien visitantes, tanto nacionales como extranjeros, el personal de seguridad brinda información técnica y preventiva para evitar incidentes en la montaña.
Las autoridades reiteraron que el Nevado de Toluca permanece cerrado a la población en general debido a las condiciones climáticas actuales, por lo que se hace un llamado enérgico a la ciudadanía para que respete las restricciones y evite el uso de senderos no autorizados que pongan en riesgo su integridad física.
Estas labores de vigilancia y orientación ciudadana continuarán de manera permanente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas en la zona de los volcanes.