Implementan Protocolo Chagas para detectar y atender casos de esta enfermedad parasitaria en Edomex

El Gobierno del Estado de México implementa el Protocolo Chagas, estrategia que permite la detección, seguimiento y tratamiento oportuno de esta enfermedad que provoca daño en el corazón y sistema digestivo, y es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por la chinche besucona.

Contempla la capacitación del personal de salud para realizar pruebas de tamizaje y la integración de un sistema de seguimiento de pacientes.

La Directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), Abigail Trujillo Neri, informó que este protocolo contempla la capacitación del personal de salud para realizar pruebas de tamizaje en distintas zonas del estado, así como la integración de un sistema de seguimiento de pacientes, con el objetivo de lograr detección temprana y atención oportuna.

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, en la entidad se registran seis casos en el primer trimestre de 2026, como parte de los 132 reportados a nivel nacional.

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se conmemora el 14 de abril, la Directora del Hospital precisó que esta estrategia permite la identificación de casos en comunidades con mayor vulnerabilidad, donde la enfermedad suele presentarse de forma silenciosa y progresiva, ya que puede pasar desapercibida en sus primeras etapas, por lo que la detección oportuna es fundamental.

Por su parte, Santa Maricela Ortiz Cepeda, Coordinadora de Hospitales de Alta Especialidad, destacó que se trabaja de manera interinstitucional con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), IMSS-Bienestar, IMSS ordinario y otras instituciones, para evitar complicaciones que afecten el corazón o el sistema digestivo.

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