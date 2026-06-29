Impulsa Codhem reconocimiento de las juventudes libres y diversas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) participó en el conversatorio “Juventudes Libres y Diversas”, espacio de diálogo, escucha y reflexión orientado a reconocer avances, identificar retos y fortalecer acciones que permitan garantizar una vida libre de violencia, discriminación y exclusión para las juventudes LGBTTTIQANB+ en la entidad.

No basta con reconocer la existencia de las juventudes de la diversidad sexogenérica, sino que es indispensable garantizar que puedan vivir con dignidad, libres de violencia.

El encuentro fue realizado por el Instituto Mexiquense de la Juventud y la Casa de los Saberes Jurídicos en Toluca “Ministro José María Lozano”, con la participación de personas servidoras públicas municipales, organismos defensores de derechos humanos, sociedad civil organizada, activistas y juventudes.

En su intervención, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, afirmó que defender los derechos de las juventudes diversas fortalece el tejido social, promueve la igualdad y contribuye a construir una sociedad más justa, humana y democrática.

El titular de la CODHEM señaló que no basta con reconocer la existencia de las juventudes de la diversidad sexogenérica, sino que es indispensable garantizar que puedan vivir con dignidad, libres de violencia, con acceso a oportunidades educativas, laborales, de salud y en entornos donde se respete su identidad.

En su mensaje, Sergio Jassiel Zamora López, director general del Instituto Mexiquense de la Juventud, destacó que la construcción de políticas públicas debe realizarse desde la escucha activa, especialmente con quienes atienden a las juventudes y a las poblaciones de la diversidad desde el ámbito local. Reconoció la participación de instancias municipales, sociedad civil organizada y representación federal, y señaló que la coordinación con la CODHEM ha sido fundamental para visibilizar y fortalecer la defensa de los derechos de las juventudes.

En el Presidium participaron Paola Denise González Mendoza, directora de la Casa de los Saberes Jurídicos en Toluca “Ministro José María Lozano”; Luisa Esmeralda Navarro Hernández, diputade local de la LXII Legislatura del Estado de México; Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la CODHEM; Sergio Jassiel Zamora López, director general del Instituto Mexiquense de la Juventud; y la diputada local Zaira Zedillo Silva.

El conversatorio moderado por Sergio Jassiel Zamora contó con panelistas como Luisa Esmeralda Navarro Hernández, en el bloque de políticas públicas; Víctor Leopoldo Delgado Pérez, en derechos humanos; Paola Denise González Mendoza, en acceso a la justicia; y Scarlett Fernanda Rodríguez Padilla, presidenta del colectivo Vuelo de Mariposa, desde la experiencia activista.

Durante el diálogo, se abordaron los bloques temáticos Identidad y expresión, Juventudes y derechos, Acceso a la justicia, Representatividad en los diversos ámbitos públicos y privados, y Espacios seguros, con el propósito de reflexionar sobre el derecho de las personas jóvenes a nombrarse, expresarse, participar, denunciar sin revictimización y vivir en entornos libres de violencia.

Delgado Pérez hizo un llamado a instituciones, escuelas, familias, comunidades, espacios jurídicos y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a pasar del discurso a la acción, mediante políticas públicas con perspectiva de juventud, diversidad sexual, derechos humanos y no discriminación.

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