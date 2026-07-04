Impulsa DIF Toluca talleres de oficio; 284 egresados ya emprendieron sus propios negocios

La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, impulsa el desarrollo comunitario, el autoempleo y el emprendimiento local con los talleres de oficio, una plataforma clave para el fortalecimiento de las y los toluqueños que buscan adquirir nuevas habilidades para mejorar su economía. Durante la Feria de Talleres y la entrega de reconocimientos a los egresados, Pegueros Velázquez destacó que, durante el año, 284 graduados ya comercializan sus productos y servicios en diversas disciplinas.

Los talleres de oficio del DIF Toluca continúan siendo un espacio de aprendizaje y crecimiento para quienes buscan emprender y mejorar su calidad de vida. (Foto: Especial)

Los talleres de oficio incluyen capacitación en carpintería, corte y confección, cultura de Belleza, herrería, metalistería, panadería, repostería y cocina, además de serigrafía e impresión digital. En seis meses, 284 personas emprenden con éxito sus propios negocios gracias a la formación recibida en estos talleres, que les han permitido desarrollar habilidades prácticas para generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida.

Pegueros Velázquez señaló que estos talleres se imparten de manera gratuita para dotar a la población de herramientas prácticas que transformen sus vidas, permitiendo a los egresados iniciar un negocio propio y optimizar las condiciones económicas de sus familias. Alumnos egresados muestran su talento y habilidades adquiridas en los talleres de oficio, demostrando el impacto positivo de esta formación en su desarrollo personal y profesional.

A través de estas acciones, el Gobierno municipal que encabeza el alcalde Ricardo Moreno reafirma su compromiso con el desarrollo social, brindando oportunidades reales de superación y capacitación para la transformación del bienestar de las familias toluqueñas. Los talleres de oficio del DIF Toluca continúan siendo un espacio de aprendizaje y crecimiento para quienes buscan emprender y mejorar su calidad de vida.

Comentarios

comentarios