Impulsa GEM campaña permanente para prevenir el suicidio

Con la finalidad de reducir el riesgo de suicidio y atender de manera oportuna los padecimientos de tipo emocional, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez impulsa la campaña permanente “Escucharte, Cuidarte y Acompañarte: Tu vida Importa”, con la cual se han impartido asesorías y capacitaciones a más de 298 mil alumnos, docentes y padres de familia en mil 572 escuelas del estado de México.

Mediante la estrategia “Escucharte, Cuidarte y Acompañarte: Tu vida importa” se han visitado mil 572 escuelas con asesorías y capacitaciones a más de 298 mil personas (Foto: Especial).

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, refirió que la campaña, incorporada a nivel estatal en julio de este año, abre la comunicación con adolescentes y jóvenes para fortalecer las redes de apoyo familiar, escolar y comunitario, para identificar a tiempo las posibles conductas suicidas.

Esta iniciativa incluye capacitación a los profesionales de las ciencias médicas, quienes son pieza clave para acompañar en momentos emocionales difíciles con empatía y respeto, y crear una cultura de escucha que contrarreste mitos, estigmas y tabúes.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Gobierno estatal informa que cuenta con servicios gratuitos a través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA), donde labora personal médico, de psicología y trabajo social, especializado en la prevención del suicidio y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas. Las y los interesados pueden contactar a los teléfonos 722 689 32 02 y 722 689 31 35, y mediante el correo electrónico salud.imsama@edomex.gob.mx.

