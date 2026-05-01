Impulsa PAN apoyo para titulación y cédula profesional en Edomex

Para facilitar su inserción en el mercado laboral formal, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) planteó que el Ejecutivo otorgue a las y los egresados de instituciones de educación superior, públicas y privadas, una beca económica de hasta 12 mil pesos para cubrir total o parcialmente los costos asociados a la titulación y a la expedición de la cédula profesional.

La propuesta de la diputada Krishna Romero y el legislador Pablo Fernández de Cevallos tiene como objetivo garantizar la conclusión efectiva del proceso educativo en el nivel superior y eliminar barreras económicas que limiten la obtención del título profesional y la cédula profesional (Foto: Especial).

La iniciativa de la legisladora Krishna Karina Romero Velázquez y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada del PAN, precisa que el otorgamiento del apoyo económico estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y se regirá por las reglas de operación que emita la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.

El documento, cuya lectura fue obviada durante la sesión deliberante del Congreso mexiquense, detalla que el programa de apoyo tendrá como objetivo garantizar la conclusión efectiva del proceso educativo en el nivel superior; eliminar barreras económicas que limiten la obtención del título profesional y la cédula profesional; facilitar la inserción al mercado laboral formal; y contribuir al desarrollo económico y social del estado mediante el fortalecimiento del capital humano.

Asimismo, añade que el apoyo se otorgará conforme a criterios de elegibilidad, para lo cual, las y los aspirantes deberán haber concluido estudios de educación superior en instituciones públicas y privadas del estado; acreditar la obtención o trámite del título profesional; no haber sido persona beneficiaria previamente de dicho programa; y cumplir con los requisitos, procedimientos y plazos establecidos por la Secretaría.

El proyecto legislativo para reformar la Ley de Educación estatal establece que la Secretaría emitirá las reglas de operación del programa, garantizando principios de transparencia, equidad, inclusión, máxima publicidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos y máxima cobertura social, además de regirse por criterios de progresividad, igualdad sustantiva y no discriminación en el acceso al derecho a la educación.

Añade que el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, emitirá las reglas de operación del programa dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto de la iniciativa, y que su implementación será gradual y estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, así como que, para el siguiente ejercicio fiscal, se deberán prever los recursos necesarios para su operación conforme a la disponibilidad financiera.

El documento menciona que, bajo un esquema de cobertura universal, considerando que en el Estado de México egresan anualmente más de 100 mil jóvenes de educación superior, el costo del programa ascendería aproximadamente a mil 200 millones de pesos anuales, lo que representa alrededor del 0.30 por ciento del presupuesto estatal; es decir, menos de 30 centavos por cada 100 pesos del gasto público, lo que demuestra que se trataría de una política pública financieramente viable, con un alto retorno social y económico.

Comentarios

comentarios