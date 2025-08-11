Impulsa SeCampo la acuacultura en Jilotepec con 558 mil crías de carpa

Para reafirmar el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con las y los productores mexiquenses del campo, se entregaron 200 mil crías de carpa en Jilotepec, con lo que suman 558 mil organismos otorgados en lo que va del año en este municipio.

Con una inversión de 500 mil pesos por parte del gobierno del estado de México, se estima una derrama de 7 millones de pesos para la comunidad (Foto: Especial).

María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo, destacó que estas crías son de alta calidad, libres de enfermedades y resistentes al clima de la región, y que con ellas se prevé la producción de 126 toneladas de carne de pescado.

En la presa La Huaracha, la titular de la Secretaría del Campo, en compañía de Rodolfo Nogués Barajas, presidente municipal de Jilotepec, encabezó la siembra de 50 mil carpas en beneficio de 20 familias campesinas que utilizan dicho cuerpo de agua.

Las 150 mil crías restantes fueron entregadas a 50 familias para su siembra en bordos del municipio. Esta acción generará un beneficio indirecto para aproximadamente mil 200 personas.

Para esta iniciativa, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría del Campo, destinó una inversión de 500 mil pesos, con una derrama económica estimada para la comunidad de siete millones de pesos.

Además, Rojano Valdés anunció que está por recibirse la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para los tres centros acuícolas del estado de México, ubicados en Calimaya, Villa Victoria y Tiacaque, los cuales producen crías libres de agentes patógenos en beneficio de los productores.

Comentarios

comentarios