Impulsa Toluca la creación de 100 jardines polinizadores para proteger la biodiversidad urbana

La Dirección General de Medio Ambiente de Toluca ha instalado 53 jardines polinizadores en distintos puntos del municipio, espacios diseñados para atraer y proteger especies como abejas, mariposas y colibríes, fundamentales para la reproducción de plantas y la producción de alimentos. Estos jardines benefician la supervivencia de los ecosistemas y forman parte de una estrategia estatal que busca proteger la biodiversidad y fortalecer las condiciones ambientales en espacios urbanos y naturales.

La participación ciudadana es fundamental para alcanzar la meta de los 100 jardines polinizadores y fortalecer la infraestructura verde del municipio. (Foto: Especial)

El Gobierno de Toluca, que preside Ricardo Moreno, se suma a esta iniciativa con la meta de crear 100 jardines polinizadores durante el presente año, consolidando una red verde que impulse una ciudad más sustentable, saludable y armónica con la naturaleza. Los jardines polinizadores son espacios diseñados con plantas nativas y flores que atraen a polinizadores, contribuyendo a la reproducción de especies vegetales y a la producción de alimentos en el entorno urbano.

Como parte del mantenimiento inicial, estos jardines reciben riego de auxilio para asegurar su adaptación, crecimiento y permanencia, especialmente durante las temporadas de estiaje. El municipio ha priorizado la instalación de estos espacios en áreas públicas como parques, jardines y camellones, con el objetivo de crear corredores biológicos que conecten los espacios verdes de la ciudad.

Se invita a la población a sumarse a esta iniciativa desde sus hogares, escuelas o espacios de trabajo, a través de la creación de pequeñas áreas con plantas nativas y flores que atraigan polinizadores, contribuyendo así a la sostenibilidad de una capital verde y con orden urbano.

Comentarios

comentarios