miércoles, septiembre 23, 2026
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Impulsa Toluca la creación de 100 jardines polinizadores para proteger la biodiversidad urbana

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Redacción Así Sucede
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La Dirección General de Medio Ambiente de Toluca ha instalado 53 jardines polinizadores en distintos puntos del municipio, espacios diseñados para atraer y proteger especies como abejas, mariposas y colibríes, fundamentales para la reproducción de plantas y la producción de alimentos. Estos jardines benefician la supervivencia de los ecosistemas y forman parte de una estrategia estatal que busca proteger la biodiversidad y fortalecer las condiciones ambientales en espacios urbanos y naturales.

La participación ciudadana es fundamental para alcanzar la meta de los 100 jardines polinizadores y fortalecer la infraestructura verde del municipio. (Foto: Especial)

El Gobierno de Toluca, que preside Ricardo Moreno, se suma a esta iniciativa con la meta de crear 100 jardines polinizadores durante el presente año, consolidando una red verde que impulse una ciudad más sustentable, saludable y armónica con la naturaleza. Los jardines polinizadores son espacios diseñados con plantas nativas y flores que atraen a polinizadores, contribuyendo a la reproducción de especies vegetales y a la producción de alimentos en el entorno urbano.

Como parte del mantenimiento inicial, estos jardines reciben riego de auxilio para asegurar su adaptación, crecimiento y permanencia, especialmente durante las temporadas de estiaje. El municipio ha priorizado la instalación de estos espacios en áreas públicas como parques, jardines y camellones, con el objetivo de crear corredores biológicos que conecten los espacios verdes de la ciudad.

Se invita a la población a sumarse a esta iniciativa desde sus hogares, escuelas o espacios de trabajo, a través de la creación de pequeñas áreas con plantas nativas y flores que atraigan polinizadores, contribuyendo así a la sostenibilidad de una capital verde y con orden urbano.

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