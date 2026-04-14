Impulsa UAEM nuevo modelo de ciencia abierta con enfoque social e incluyente

Con el objetivo de consolidar un modelo de ciencia más justo, abierto e incluyente, así como fortalecer la investigación con sentido social, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó el Encuentro de Centros de Investigación de la Secretaría de Ciencia. “Impulsando las Ciencias Sociales y Humanidades”.

Al inaugurar este ejercicio académico, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que la ciencia constituye una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa.

En el auditorio del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), en Ciudad Universitaria, advirtió que, aunque el Estado de México ocupa el tercer lugar nacional en número de investigadoras e investigadores reconocidos, persisten desafíos para consolidar su potencial científico.

En el caso de la UAEMéx, precisó que la institución concentra 34 por ciento del total estatal de personal investigador, aunque enfrenta áreas de oportunidad para fortalecer su producción científica, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

En este marco, se presentó una estrategia institucional sustentada en cinco pilares: fortalecimiento del financiamiento y su ejercicio eficiente; impulso a la cooperación interdisciplinaria; mejora de la infraestructura tecnológica; ampliación de apoyos y estímulos y orientación de la investigación hacia la retribución social.

Como parte de estas acciones, Martha Patricia Zarza Delgado informó que, a través de la Convocatoria Transformación Social 2026, se aprobó el financiamiento de 26 proyectos en ciencias sociales y humanidades, con una inversión superior a cuatro millones de pesos. Asimismo, reiteró el compromiso de la universidad para promover la colaboración multidisciplinaria y mejorar las condiciones para el desarrollo de la investigación.

Por su parte, la secretaria de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García, subrayó que este encuentro busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión académica. En ese sentido, cuestionó los modelos tradicionales de evaluación científica que privilegian indicadores cuantitativos por encima del impacto social del conocimiento.

Además, señaló que los esquemas predominantes de comunicación científica han tendido a invisibilizar la producción académica de regiones como América Latina, por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciencia abierta que reconozca el conocimiento como un bien público.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad universitaria a sumarse a este proceso de transformación institucional. Este encuentro marca el inicio de una estrategia orientada a consolidar a las ciencias sociales y las humanidades como ejes clave para el desarrollo sostenible, la inclusión y el fortalecimiento del papel social de la ciencia en el Estado de México.

En este ejercicio se dieron cita Ana María Reyes Fabela, coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinario en Educación; Gloria Camacho Pichardo, encargada del despacho de la coordinación del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades; Bernardino Jaciel Montoya Arce, coordinador del Centro Investigación y Estudios Avanzados de la Población; Sergio Cuauhtémoc Gaxiola Robles Linares, coordinador del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo Social, y Javier Jesús Ramírez Hernández, encargado del despacho del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable.

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