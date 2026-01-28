Impulsan Ricardo Moreno y Rocío Pegueros programa Toluca se pone en forma

La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros y el alcalde Ricardo Moreno, impulsan el programa Toluca se pone en forma, como parte de una estrategia integral de salud orientada a prevenir enfermedades, fortalecer hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de la población que incluye una bolsa de premios a repartir entre los ganadores.

Todo el proceso será enfocado en la mejora integral de la salud física y emocional.

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, el alcalde Ricardo Moreno subrayó que esta política pública de colaboración con las autoridades de salud se enfoca en la prevención de enfermedades derivadas de malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física; «por primera vez se paga por perder kilos», señaló.

A su vez, Pegueros Velázquez destacó que a través del DIF Toluca, se respalda la propuesta de organismos internacionales y nacionales para reducir enfermedades que azotan a la población y merman su productividad así como su calidad de vida, entre ellas, hipertensión, diabetes y padecimientos cardiacos donde Toluca, por ser una ciudad de gran altitud, registra porcentajes importantes.

Indicó que la institución a su cargo fortalece la atención preventiva otorgó 8,500 consultas nutricionales en las clínicas SaluDIF y aseguró que dado el interés del Sistema por proteger a mujeres y hombres toluqueños, se les invita a participar en el programa que iniciará el 16 de febrero y concluirá el 23 de mayo.

Las y los interesados deberán acudir a su clínica más cercana y puntos específicos para inscribirse con solo presentar su INE, su RFC y ser toluqueños. Los ganadores de este proceso que contara con acompañamiento médico profesional, podrán acceder a una bolsa de premios integrada por 75 mil pesos para el primer lugar, 50 mil para el segundo y 25 mil para el tercer lugar de cada una de las cuatro categorías que se establecieron.

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