Impulsan SeCampo y Ayuntamiento de Toluca rescate de maíz cacahuazintle y palomero

Con el objetivo de preservar cultivos tradicionales, la Secretaría del Campo del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca firmaron un convenio de colaboración que impulsa el rescate de los maíces nativos, con prioridad el tipo cacahuazintle y palomero. La estrategia contempla asesoría técnica, desarrollo de investigaciones conjuntas y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles entre productores locales.

Buscan que productores adopten prácticas sostenibles en el Valle de Toluca.

“No todos los municipios le invierten al campo, no todos tienen esa disposición y más en un caso como este, donde se trata de la capital que se urbaniza rápidamente. Es muy importante que podamos fortalecer el sector y no sigamos vendiendo nuestras tierras oextendiendo la mancha urbana”, expresó María Eugenia Rojano Valdés, Secretaría del Campo.

La funcionaria estatal destacó la importancia de preservar y potenciar la producción de maíz cacahuazintle y palomero, variedades nativas de esta región, a través de esta iniciativa.

Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca, señaló que quienes siguen sembrando tienen derecho a recibir apoyos, ya que sin el campo no hay futuro.

“Toluca es una capital que, en las últimas décadas, se ha caracterizado por su desarrollo industrial y comercial, pero el campo sigue y seguirá siendo parte inherente de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como capital mexiquense, principalmente en el norte y sur de nuestro municipio. No vamos a abandonar el campo; tenemos que alimentar a nuestra propia ciudad”, afirmó el alcalde.

Durante este evento, se realizó la entrega de fertilizante en beneficio de 600 productores, con recursos del gobierno municipal.

