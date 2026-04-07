Impunidad e inseguridad, la realidad del transporte de carga

Los transportistas del país han vuelto a exigir medidas urgentes contra el riesgo mortal de ejercer su labor en las carreteras.

La gravedad del problema se evidencia en las cifras alarmantes: en 2025, se registraron mil 247 robos a camiones de carga, un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en muchos de estos casos hubo violencia extrema, incluyendo secuestros y homicidios. En tanto, en lo que va del 2026, la tendencia se acelera con 342 asaltos reportados, equivalentes a un robo cada siete horas. Estas estadísticas representan familias destrozadas.

En esto, la impunidad agrava la crisis. El 98 por ciento de estos delitos quedan sin resolverse, haciendo que las bandas criminales operen a su antojo.

Por otro lado, cada robo genera pérdidas en miles de pesos lo que se traduce en alzas de precios para los consumidores, retrasos en suministros y quiebras de pequeñas empresas transportistas. Criticar la inacción gubernamental es imperativo.

La manifestación de hoy expone la falla estructural de un sistema de seguridad colapsado. El gobierno debe responder con hechos. La lucha de los transportistas es la de todos: seguridad en el país.

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