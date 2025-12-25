IMSS advierte sobre el incremento en consultas por resaca en esta temporada

A los consultorios de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, llegan entre uno y dos pacientes a la semana debido a las consecuencias de la ingesta excesiva de alcohol, así lo señaló Tania Elizabeth Manríquez Salas, jefa de servicio de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Poniente.

Entre los malestares físicos descritos por la experta se encuentran boca seca, deshidratación, náuseas y vómito (Foto: Especial).

Esta cifra se registra cuando los síntomas se vuelven persistentes, aunque la especialista reconoció que muchas personas intentan tratar estos padecimientos de manera autónoma en sus hogares.

Debido a que en esta temporada de fin de año la ingesta de alcohol aumenta significativamente, los servicios de salud reportan una mayor afluencia de personas que presentan un conjunto de síntomas físicos y mentales, consecuencia de la llamada cruda.

Entre los malestares físicos descritos por la experta se encuentran boca seca, deshidratación, náuseas y vómito, mientras que en el ámbito emocional pueden presentarse cuadros de irritabilidad, ansiedad y depresión.

La atención médica se enfoca principalmente en contrarrestar estos efectos mediante el uso de analgésicos para el dolor de cabeza, electrolitos para la hidratación y medicamentos para controlar el vómito, especialmente en pacientes que presentan comorbilidades y sufren descompensaciones. Asimismo, la doctora Manríquez Salas recomendó evitar el consumo de alimentos picantes tras la ingesta de alcohol, ya que la mucosa gástrica se encuentra previamente irritada y estos productos agravan la condición.

Comentarios

comentarios