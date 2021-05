IMSS brinda servicios médicos en unidades de primer y segundo nivel de atención

Con la finalidad de dar continuidad a la recuperación de servicios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estado de México Poniente dio a conocer que realiza servicios médicos en unidades de primer y segundo nivel de atención.

Realizan Jornada médica durante este fin de semana (Foto: especial).

Detalló que durante este fin de semana se brinda atención de medicina preventiva en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 250, No. 220 ambas en Toluca, No. 249 en Tlaxomulco, mientras que en la zona Naucalpan, en la UMF No. 51 Santa Mónica, UMF No. 63 San Ildefonso y UMF No. 187 La Higuera.

En el segundo nivel de atención participan con consulta de especialidad, los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 194 y No. 58 en la zona Naucalpan y los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220 y No. 251 en la zona Toluca.

Detección de tensión arterial, glucosa, colesterol, consulta de nutrición, acciones de salud bucal, orientación psicológica y planificación familiar así como consultas de Cirugía General, Oftalmología, Nefrología, Cardiología, Traumatología, Ginecología, Urología y más, son parte de los servicios que se brindan este fin de semana.

El IMSS en el estado de México Poniente del IMSS, reiteró a la derechohabiencia la importancia de mantener al interior de las unidades las médicas de higiene y seguridad; asimismo, garantizó la seguridad de sus usuarios al contar con filtros sanitarios en los accesos donde se verifica el estado su estado de salud, se solicita a la derechohabiencia a hacer uso correcto y obligatorio de cubrebocas, tapando nariz y boca, lavado frecuente de manos con agua y jabón, o bien, uso de alcohol gel al 70 por ciento, mantener sana distancia de al menos 1.5 metros.

Comentarios

comentarios