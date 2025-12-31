IMSS Estado de México Oriente mantendrá abiertos sus servicios de urgencias en Año Nuevo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente informó que sus servicios de Urgencias operarán con normalidad el 1 de enero de 2026 en toda su red hospitalaria de la región.

La atención se mantendrá activa en once hospitales. Esto incluye siete Hospitales Generales de Zona: No. 53 en Los Reyes La Paz, No. 57 en La Quebrada, No. 68 en Tulpetlac, No. 71 en Chalco, No. 76 en Xalostoc, No. 98 en Villa de las Flores y No. 197 en Texcoco. También laborarán los tres Hospitales Generales Regionales: No. 72 en Tlalnepantla, No. 196 en Ecatepec y No. 200 en Tecámac, así como el Hospital General de Gineco-Obstetricia No. 60 en Tlalnepantla.

Los servicios disponibles para la población derechohabiente durante el día festivo serán urgencias para adultos, urgencias pediátricas y servicio de quirófano para casos necesarios.

Además, las áreas de Hospitalización contarán con personal médico y de enfermería en actividad regular. (Foto: Especial)

De forma complementaria, ocho Unidades de Medicina Familiar (UMF) con servicio de Atención Médica Continua también atenderán urgencias. Estas unidades son: No. 52 en Cuautitlán Izcalli, No. 54 en Apaxco, No. 55 en Zumpango, No. 56 en Jilotepec, No. 70 en Ayotla, No. 74 en Tlalmanalco, No. 84 en Chimalhuacán, y las No. 180 y 181 en Valle de Chalco.

La institución destaca que estos servicios están destinados para la atención de urgencias médicas reales, definidas como aquellas condiciones que pongan en peligro la vida, un órgano o que requieran intervención inmediata. La red cubre a la población derechohabiente de los 58 municipios que conforman la región Estado de México Oriente.

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