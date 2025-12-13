IMSS moderniza política de igualdad y no discriminación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la actualización de su Política de Igualdad Laboral y No Discriminación durante la Primera Sesión Ordinaria de su Comité de Derechos Humanos 2025, celebrada el 12 de diciembre.

La modificación incorpora medidas derivadas de la reforma constitucional reciente sobre protección de los derechos de las mujeres. Su objetivo institucional declarado es garantizar la igualdad sustantiva, reducir la brecha salarial y asegurar resultados equitativos en acceso a oportunidades, desarrollo profesional y toma de decisiones para el personal y la derechohabiencia.

La actualización de la política establece medidas específicas para promover la equidad salarial y la igualdad de oportunidades en el Instituto. (Foto:IMSS)

Durante la sesión, el Director general Zoé Robledo afirmó que el Comité es un mecanismo para evaluar avances en la promoción de derechos humanos y que el IMSS se define como una institución garantista. Por su parte, la Directora Jurídica, Norma Gabriela López Castañeda, destacó que el trabajo se enfoca en alinear todos los procesos y la atención con los principios de universalidad, no discriminación y respeto a la diversidad.

La política, vigente desde 2016 y alineada con la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, se actualiza para armonizarse con el marco legal vigente. El titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Armando Marengo Camacho, indicó que esta modernización busca garantizar espacios laborales libres de violencia y discriminación, fortaleciendo el compromiso con la igualdad sustantiva.

La institución señaló que cuenta con protocolos específicos para atender a grupos en situación de vulnerabilidad y con capacitación continua al personal para garantizar servicios libres de violencia. Estas acciones se complementan con la labor de la Unidad de Derechos Humanos, creada en 2022, y la estrategia «Amparo Cero», enfocada en identificar y atender las causas de inconformidades.

A la sesión asistieron la Diputada Anais Díaz Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, representantes de los sectores obrero y patronal, así como funcionarios de otras dependencias federales y directivos normativos del propio Instituto.

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