IMSS Poniente recomienda medidas para prevenir lesiones al iniciar actividad física

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estado de México Poniente recomienda a la población adoptar medidas preventivas antes de iniciar o retomar una rutina de actividad física, con el objetivo de evitar lesiones y mejorar el rendimiento.

Fomenta actividad física de forma informada y progresiva.Destaca importancia de evaluación previa, hidratación y descanso (Foto: Especial).

La instructora del gimnasio del Centro de Seguridad Social (CSS), Jessica Jovana Barbosa Ramírez, detalló cinco recomendaciones principales:

1) Realizar una evaluación previa. Antes de comenzar, es importante conocer el estado de salud general. Una valoración médica o con personal especializado permite identificar condiciones físicas, lesiones previas o factores de riesgo.

2) Incrementar la carga de forma progresiva. Se sugiere iniciar con ejercicios de baja intensidad e ir aumentando gradualmente la duración, frecuencia y esfuerzo, lo que reduce el riesgo de lesiones musculares o articulares.

3) Mantener una frecuencia adecuada de entrenamiento. Se recomienda establecer una rutina equilibrada, con días de descanso que permitan la recuperación del cuerpo y eviten el sobreentrenamiento.

4) Priorizar ejercicios multiarticulares. Incluir movimientos que involucren varios grupos musculares favorece un desarrollo físico integral, mejora la coordinación y disminuye el riesgo de lesiones.

5) Complementar con alimentación e hidratación. Una dieta balanceada y una adecuada ingesta de líquidos son fundamentales para el rendimiento físico y la recuperación muscular.

Subrayó que no existe una rutina universal, ya que el entrenamiento debe adaptarse a la edad, condición física y estilo de vida de cada persona, por lo que es importante elegir actividades acordes a las necesidades individuales y con orientación de personal especializado.

El IMSS Poniente reiteró que adoptar hábitos saludables y realizar actividad física de manera informada contribuye a mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades.

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