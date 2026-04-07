IMSS Poniente registra incremento en casos de depresión y ansiedad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Poniente registró un incremento del 60 por ciento en los diagnósticos de depresión y ansiedad entre su población derechohabiente, una tendencia que se atribuye principalmente a las secuelas de la pandemia de COVID-19.

La salud mental es una parte importante del desarrollo del ser humano, por ello, la Secretaría de Salud del Estado de México impulsó la atención en esta rama de la medicina e implementó diversas acciones como la capacitación del personal y la integración de brigadas comunitarias (Foto: Especial).

Según los reportes institucionales, este fenómeno tiene una incidencia más acentuada en el sector adolescente, donde factores como la dificultad para expresar emociones y la acumulación de estrés han facilitado el desarrollo de estos padecimientos.

A este contexto se suman elementos externos como la crisis económica, la inestabilidad laboral y el uso prolongado de redes sociales, condiciones que fomentan el aislamiento social de los pacientes.

Especialistas de la institución identificaron que los cuadros clínicos se manifiestan a través de tristeza persistente, pensamientos negativos y, en algunos casos, conductas violentas o abusivas, frecuentemente relacionadas con procesos de duelo por la pérdida de familiares.

Ante la complejidad de este panorama, el IMSS Poniente ha implementado el uso de terapias de tercera generación, las cuales cuentan con respaldo científico para el tratamiento de ambos trastornos.

La delegación enfatiza que la detección oportuna de estas señales es fundamental para aplicar intervenciones adecuadas que faciliten la recuperación de la estabilidad emocional y la funcionalidad de las personas en su vida diaria.

A nivel nacional, las estadísticas oficiales reflejan una problemática similar, ya que se estima que aproximadamente el 15 por ciento de la población en México vive con depresión, mientras que los trastornos de ansiedad afectan a cerca de 19.3 por ciento de los adultos, según datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del INEGI y la Secretaría de Salud.

Comentarios

comentarios