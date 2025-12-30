8 de cada 10 enfermos crónicos abandonan tratamientos por fiestas decembrinas

Autoridades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportan una disminución significativa en la adherencia a tratamientos farmacológicos y preventivos por parte de pacientes con enfermedades crónicas durante el cierre de año.

Jesús Alberto Alzando Rodríguez, médico de la Unidad de Medicina Familiar 222 del IMSS, informó que de cada 10 pacientes diagnosticados con diabetes e hipertensión, ocho abandonan sus esquemas médicos o dejan de aplicarlos de manera integral.

Esta tendencia genera desajustes críticos en los niveles de glucosa y en la presión arterial, manifestándose en síntomas como cefaleas constantes, acúfenos (zumbido de oídos) y alteraciones en los resultados de laboratorio.

Ante este panorama, la institución hace un llamado a la población para moderar el consumo de alimentos característicos de la temporada que poseen altos índices glucémicos y de sodio.

El personal médico sugiere reducir las porciones de ensaladas dulces, ponche y alimentos ricos en grasas, limitándolos únicamente a la satisfacción de un antojo para evitar descompensaciones. Específicamente, se recomienda a los pacientes diabéticos evitar preparaciones como la ensalada de manzana y, en el caso de personas con hipertensión, restringir alimentos con alto contenido de sal, como el bacalao.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), la entidad enfrenta un reto de salud pública considerable. En el estado de México, se estima que aproximadamente el 11.5% de la población adulta vive con diabetes, lo que representa a más de un millón de personas. En cuanto a la hipertensión arterial, las cifras oficiales indican que cerca del 24% de los mexiquenses mayores de 20 años padecen esta condición, siendo estas las dos principales comorbilidades que saturan los servicios de urgencias durante las festividades debido a la falta de control metabólico.

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