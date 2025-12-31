IMSS registra incremento en consultas por cuadros de ansiedad y crisis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un incremento del 90 por ciento en la atención de pacientes con cuadros de ansiedad y crisis de angustia dentro de sus consultorios. De acuerdo con el personal médico de la institución, este fenómeno se atribuye principalmente a los niveles de presión social actuales.

(Foto: Especial).

Tania Escutia, psicóloga del IMSS, informó que los grupos poblacionales que presentan una mayor incidencia son los adultos y los adolescentes. Los pacientes suelen manifestar síntomas clínicos específicos, entre los que destacan:

Sensación de angustia persistente.

persistente. Palpitaciones cardíacas.

Preocupación constante, enfocada primordialmente en temas de salud.

La especialista señaló que, en el caso de los adolescentes, el diagnóstico puede presentar retos adicionales debido a que los síntomas suelen confundirse con otras patologías. Es común que los jóvenes acudan a consulta por fatiga y dolores de cabeza recurrentes; sin embargo, tras realizar la inspección correspondiente, se determina que el origen de los malestares es un cuadro de ansiedad.

Ante la existencia de diversos mitos que rodean a la salud mental, el personal del Instituto hace un llamado a la población para que acuda a los consultorios de medicina preventiva y especialidades ante la presencia de estas señales, evitando la estigmatización del padecimiento.

Para mejorar el estado de salud mental y reducir los niveles de estrés, los expertos del IMSS recomiendan la implementación de hábitos saludables y redes de contención:

1. Actividad física: Realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario para generar una sensación de bienestar físico y emocional. 2. Redes de apoyo: Fortalecer los vínculos familiares y sociales para contar con un acompañamiento constante.

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