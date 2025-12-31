IMSS registra incremento en consultas por cuadros de ansiedad y crisis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un incremento del 90 por ciento en la atención de pacientes con cuadros de ansiedad y crisis de angustia dentro de sus consultorios. De acuerdo con el personal médico de la institución, este fenómeno se atribuye principalmente a los niveles de presión social actuales.
Tania Escutia, psicóloga del IMSS, informó que los grupos poblacionales que presentan una mayor incidencia son los adultos y los adolescentes. Los pacientes suelen manifestar síntomas clínicos específicos, entre los que destacan:
- Sensación de angustia persistente.
- Palpitaciones cardíacas.
- Preocupación constante, enfocada primordialmente en temas de salud.
La especialista señaló que, en el caso de los adolescentes, el diagnóstico puede presentar retos adicionales debido a que los síntomas suelen confundirse con otras patologías. Es común que los jóvenes acudan a consulta por fatiga y dolores de cabeza recurrentes; sin embargo, tras realizar la inspección correspondiente, se determina que el origen de los malestares es un cuadro de ansiedad.
Ante la existencia de diversos mitos que rodean a la salud mental, el personal del Instituto hace un llamado a la población para que acuda a los consultorios de medicina preventiva y especialidades ante la presencia de estas señales, evitando la estigmatización del padecimiento.
Para mejorar el estado de salud mental y reducir los niveles de estrés, los expertos del IMSS recomiendan la implementación de hábitos saludables y redes de contención:
- 1. Actividad física: Realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario para generar una sensación de bienestar físico y emocional.
- 2. Redes de apoyo: Fortalecer los vínculos familiares y sociales para contar con un acompañamiento constante.