Incendio en lote baldío es controlado por Bomberos en Zinacantepec

Un incendio de consideración se registró la tarde de este martes en un terreno baldío del municipio de Zinacantepec. El siniestro, que no dejó personas lesionadas, fue controlado y sofocado por elementos de Protección Civil y Bomberos municipales.

(Foto: Especial).

El reporte inicial del incendio se recibió aproximadamente a las 16:30 horas. El fuego inició en un terreno ubicado detrás del Hotel Pacífico, sobre la avenida Adolfo López Mateos. Según la información preliminar, las llamas tomaron fuerza rápidamente debido a la presencia de neumáticos abandonados y pastizal seco en el lugar.

La combustión de los neumáticos generó una densa columna de humo negro, la cual se propagó por la zona. Los primeros en dar aviso a los servicios de emergencia fueron habitantes del barrio de la Veracruz, luego de observar la columna de humo. El humo se extendió hasta alcanzar la localidad cercana de San Luis Mextepec.

Personal de bomberos llegó al lugar minutos después de la alerta. Los efectivos trabajaron durante aproximadamente media hora para controlar y posteriormente sofocar por completo las llamas. Su intervención logró evitar que el fuego se propagara a inmuebles aledaños, por lo que no se reportaron daños a construcciones cercanas.

Una vez controlado el incendio, oficiales de la Policía Municipal se presentaron en el sitio para resguardar el área. Su presencia tiene como objetivo recabar información que permita determinar la posible causa que originó el siniestro. Las autoridades locales atribuyen el que la situación no escalara a una emergencia mayor a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia. La investigación sobre el origen del incendio continúa.

Comentarios

comentarios