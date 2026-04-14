Incendio, finanzas, impuestos y Congreso marcan la agenda mexiquense

1.⁠ ⁠Este lunes se registró un incendio en un local comercial en la zona de la terminal lo que generó una fuerte movilización de servicios de emergencias. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas.

2.⁠ ⁠En el primer trimestre de este año, el gobierno estatal han recaudado 6 mil millones de pesos por concepto de control vehicular, lo que fortalece las finanzas del Estado de México.

3.⁠ ⁠Cuatro millones 831 mil 538 contribuyentes que están obligados a hacer la presentación de la declaración anual de impuestos ha cumplido con esta obligación, según el Servicio de Administración Tributaria.

4.⁠ ⁠En el Congreso del estado de México se realizó el Parlamento Juvenil 2026, organizado por el diputado Gerardo Pliego. Jóvenes presentaron iniciativas en materia de medio ambiente, seguridad e inteligencia artificial, con el objetivo de aprender el proceso legislativo y promover propuestas convertibles en leyes.

5.⁠ ⁠Las obras de rehabilitación del Periférico norte han traído serios problemas para el movimiento de mercancía tanto de materia prima como producto terminado por la falta de comunicación, señalización y alerta por parte del gobierno, señaló Raúl Chaparro Romero, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México.

6.⁠ ⁠Este 16 de abril es el Día Mundial del Emprendimiento, una actividad que ha ido ganando espacio, no solamente como un medio para hacerse de recursos, sino como una estrategia para impactar en la sociedad, de manera sostenible y con cambios tanto en los modelos de producción como de consumo.

7.⁠ ⁠La Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso mexiquense inició el análisis de una iniciativa que propone reformar el Código Administrativo estatal para establecer la gratuidad de las primeras dos horas de estacionamiento en unidades comerciales, siempre que se acredite un consumo mínimo.

8.⁠ ⁠Las primeras horas de este lunes se confirmó el fallecimiento de Henry, el menor que resultó herido durante un ataque en una tienda de autoservicio en el municipio de valle de Chalco.

Comentarios

comentarios