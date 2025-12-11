Incendio registrado en un taxi a la altura de Lerma deja saldo de tres personas lesionadas

Unidades de emergencia atendieron esta mañana un incendio registrado en una unidad de transporte público colectivo, modalidad taxi, sobre la vía lateral de la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet en el municipio de Lerma. El incidente dejó un saldo de tres personas lesionadas.

(Foto: Especial).

El reporte, que inicialmente alertaba sobre la explosión de un vehículo, fue respondido por las Delegaciones de la Cruz Roja de Toluca, Metepec y Lerma, así como por personal del Sistema de Urgencias del Estado de México (SUEM).

La Cruz Roja informó que su personal paramédico atendió y trasladó a una persona lesionada al hospital de la institución en Toluca. Además, un menor de edad fue trasladado vía aérea a un centro hospitalario con el apoyo del Grupo Relámpagos, mientras que el tercer lesionado fue atendido y trasladado por elementos del SUEM.

Versiones extraoficiales recabadas en el lugar del siniestro indican que la unidad de taxi transportaba pirotecnia. Se menciona que a bordo viajaban peregrinos que se dirigían a las celebraciones guadalupanas, lo que pudo haber estado relacionado con el material que presuntamente causó el incendio.

Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio en el vehículo.

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