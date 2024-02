Incertidumbre al iniciar Foros para la Construcción de la Nueva Ley de Movilidad del Estado de México

Durante el primer Foro para la Construcción de la Nueva Ley de Movilidad del Estado de México celebrado en la ciudad de Toluca, el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados, Nazario Gutiérrez informó sobre la existencia de ocho iniciativas de reformas en la materia, las cuales se discuten en la Cámara de Diputados, y solicitó la opinión de los involucrados como transportistas, usuarios, quienes usan vehículos no motorizados y peatones.

Se llevó a cabo el Primer Foro sobre la Nueva ley de Movilidad estatal en Toluca (Foto: redes Legislatura).

Por su parte, Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad refirió que debe ser construida entre todas, dejando el camino fácil de realizar el acuerdo en la Cámara de Diputados y aprobarla, dado que en números, cuentan con los votos suficientes, sin embargo, deben revisar los temas álgidos como la licencia a 18 años, o las certificaciones y cursos obligatorios, ante la vulnerabilidad de ciclistas y peatones.

“Que sea una Ley que sea aplicable, porque también, de nada nos sirve tener una Ley de primera, si no se puede aplicar, creo que es un tema importante, el tema multisectorial que lo hemos hecho con las y los secretarios, y el tema también, les digo ahí vienen las malas que tal vez no van a querer escuchar los transportistas, sí tienen que certificarse compañeros, no es un tema de ponerles el ojo, ni creer que todos son malos, no, pero sí tenemos que pasar por estándares, porque ustedes tienen que brindar un mejor servicio, la gente tiene que ir más segura”.

Por lo que principalmente en esos temas y en el de los mototaxis, en las multas, deben hacer un tejido fino de la Ley, en la que están propuestas de todos los grupos parlamentarios.

Sin embargo, en diversas opiniones hubo reclamos respecto a la organización de los Foros, en principio, por la premura de su organización, ya que muchos de los asistentes se enteraron un día antes, e incluso algunos, una hora antes de que iniciara el primero.

Con una evidente falta de organización del Foro, los transportistas pidieron que estos pudieran ampliarse, con mesas de trabajo, y no solamente en el formato informativo; también solicitaron evitar que se permita la circulación de mototaxis, dado que una de las premisas en el transporte es brindar seguridad, de lo cual, estos vehículos carecen, por ser construidos de manera artesanal.

Aunado a ello, abordaron el tema de la delincuencia en el transporte público, del cual pidieron trabajo de las autoridades, ya que no solo va contra el usuario, sino para el propio transporte, ya que el uso del mismo se ve disminuido.

En ese sentido, urge la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en el tema de los delitos que se cometen todos los días en el transporte público, puesto que en el 2023 hubo 4 mil 409 asaltos en el transporte público, pero solo el 10% fueron denunciados ante la instancia correspondiente, y de ese total, solo en el 6% se ha vinculado a proceso, habiendo un alto nivel de impunidad, como lo refirió el Comisario de seguridad de Metepec Jesús Ramírez Manzur.

Pidieron capacitación en ordenamientos, calidad en el servicio, primeros auxilios y ordenamientos financieros, además, los taxistas en la voz de Genaro Balderas, pidieron igualdad de condiciones respecto al servicio de taxi a través de aplicaciones, además que sea incluido el programa de chatarrización, para realizar la renovación de vehículos.

Los colectivos de ciclistas hablaron sobre tener infrestructura acorde, y pidieron respeto de los transportistas y vehículos particulares, ya que además de ellos, las personas con discapacidad padecen la mayor parte de accidentes viales, aunado a que hay daños a la salud y el medio ambiente,

Finalmente, también hubo manifestaciones respecto al incremento en las tarifas.

