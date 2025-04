Incompleta información sobre estrategia de “Vida Saludable” en escuelas

El sector educativo no tiene la información completa, ni ha recibido una capacitación que permita conocer los alcances y disposiciones en torno a la nueva estrategia de “ Vida saludable” qué prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido, calórico en escuelas públicas y privadas de todo el país.

A nivel nacional, se estima que el 37% de los estudiantes entre 5 y 11 años tienen sobrepeso. (Foto: especial).

Al momento no se han dado a conocer disposiciones específicas, juntas, con la supervisión escolares, ni el detalle de la aplicación, señaló, Jose Manuel Diaz, Orozco, presidente de la asociación de escuelas particulares en el Estado de México.

Explicó que en algunos de los casos, las cooperativas o tiendas escolares se encuentran como concesiones a otros particulares, que tampoco han sido notificado sobre estas, por lo que dijo, se debería dar un periodo de gracia para conocer las implicaciones de esta nueva disposición, así como las alternativas que se tienen al respecto.

Uno de los puntos que se ha manifestado es que los alimentos podrían ser consumidos, si son los padres de familia, quienes los integran en el lonche escolar, sin embargo, no se tiene claridad de cómo la escuela podría protegerse o demostrar que esto es así.

“ Debe haber un periodo de gracia para poder aplicar una reforma tan grande y tan amplia en la que Tenemos que pueda llegar a haber represalias graves, con multas por el incumplimiento”

Señaló que tampoco se tiene claridad sobre qué sucederá con aquellas instituciones que tienen dentro de sus planteles cómo son tiendas Oxxo o cafeterías que operan en algunas instituciones.

Durante los próximos días se llevará a cabo una junta de consejo con asociaciones de escuelas, incluso de otras entidades, con el fin de conocer la información disponible, por además de establecer una postura unificada al respecto, pues explico, esta debería ser una responsabilidad compartida, que no sólo se deje a las instituciones educativas

“ Ahora tienen que sustituir los productos por otros, que no tengan sellos, que además son excesivamente caros, productos orgánicos, o que no tengan sellos porque yo no conozco, por ejemplo un jamón que no tenga sellos y de ser así debe ser carísimo”

Al momento a nivel nacional, se estima que el 37% de los estudiantes entre 5 y 11 años tienen sobrepeso, una de las razones por las que se ha implementado dicha iniciativa.

