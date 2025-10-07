Incrementa significativamente afluencia en La Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2025

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique en su edición 2025 ha registrado un incremento en la afluencia de personas que oscila entre el 10 y el 15 por ciento, según reportes de comerciantes en los Portales de Toluca.

(Foto: Especial).

Los vendedores atribuyen este aumento a la decoración y los eventos culturales que se han organizado para esta edición, lo que ha impulsado la visita de un número significativo de personas.

Los comerciantes indican que los productos con mayor demanda son el dulce de alfeñique, los dulces típicos de la región y las calaveritas de chocolate. Los costos de estos productos varían, y los visitantes pueden encontrarlos en un rango de precios que va desde los $5 hasta los $75 y $100 pesos, dependiendo del tamaño y la elaboración.

El Ayuntamiento de Toluca, por su parte, informó que los detalles específicos de la afluencia registrada durante el primer fin de semana de la Feria del Alfeñique 2025 se darán a conocer oficialmente hasta este miércoles, en un evento en la capital mexiquense.

