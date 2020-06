Incrementan medidas de sanidad en tianguis de fines de semana de San Mateo Atencon

En el tianguis que se instala los fines de semana en el municipio de San Mateo Atenco, se han incrementado las medidas de sanidad, tanto para los comerciantes como para los propios usuarios.

El personal revisa que los compradores cumplan con las medidas establecidas por las autoridades municipales (Foto: Sergio Cuadros).

Únicamente pueden colocarse quienes se dedican a la venta de productos esenciales, relacionados a la comida y alimentos preparados solo para llevar.

Se han colocado filtros en todas las entradas a este mercado por personal de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, a la cual, se han integrado servidores públicos de otras áreas que desaparecerán y que también formarán parte de la nueva Dirección de Seguimiento por el tema de COVID-19.

En estos puntos, el personal revisa que los compradores cumplan con las medidas establecidas por las autoridades municipales, al tiempo que colocan gel antibacterial para cada persona que ingresa. Estas determinaciones son: usar obligatoriamente cubrebocas, no ingresar adultos mayores, mujeres embarazadas, o personas con enfermedades crónicas, solo puede ingresar un integrante por familia o por grupo, no se permiten conglomeraciones. De no cumplirse con lo establecido no podrán ingresar.

Esta información está visible en carteles que las autoridades municipales que desplegado y que tienen como slogan: “Si te cuidas tú, nos cuidamos todos frente al covid”.

Aunado a esto, en los puestos, los comerciantes han colocado diversos mensajes relacionados a la protección y se hace la invitación al uso del cubrebocas.Esto como parte de la estrategia del municipio para atender las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud federal y estatal, entre las que destacan el cierre de los tianguis de calzado y que estarían por reabrir en las próximas semanas, sin embargo el mercado de muebles que existe en el municipio, permanecerá cerrado por tiempo indefinido, mientras que se sigue trabajando con 150 servidores públicos que han conformado diversas cuadrillas para mantener cerrados los comercios no esenciales.

