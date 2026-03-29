Incremento de accidentes viales eleva la demanda de servicios de traumatología médica

Las condiciones de las vialidades, el exceso de velocidad, el uso de motocicletas o vehículos ligeros que tienen alto grado de siniestralidad, han ocasionado que actualmente hasta el 30% de los casos de atención de urgencias que llegan a los hospitales del país requiera la atención de un médico Ortopedista.

(Foto: Rebeca Morales)

Eduardo Ávila Sanchez, presidente del Colegio de Ortopedia en el Estado de México, señaló que es indispensable el contar con los especialistas adecuados para atender este tipo de casos, durante el traslado hacia los centros hospitalarios, así como su tratamiento posterior, y es que la condición trae riesgos importantes.

“Actualmente, el 30% de las atenciones, en urgencias y centros médicos, requieren una atención ortopédica o traumatológica; con la presencia De vehículos de alta velocidad, personas en motocicletas o bicicletas, y el estado de las vías de comunicación nos ponen en un riesgo incrementado de tener un padecimiento de traumatología”.

Al momento hasta el 30% de las personas que tienen un accidente, enfermedad o daño relacionado a los músculos o el esqueleto tienen tratamientos empíricos previos, desde masajistas hasta otro tipo de personas que dan asistencia y que en algunos casos pueden llegar incluso a agradar el padecimiento.

Durante la toma de protesta de Avila Sánchez, como presidente del colegio de ortopedia, señaló que entre las condiciones principales que deben atenderse están la capacitación y certificación permanente, la actualización de contenidos en temas de ortopedia y traumatología, así como la atención de casos urgentes.

El colegio fomento cuenta con 160 médicos especialistas que operan tanto en el en Estado De Mexico como a nivel nacional e internacional.

En un encuentro de jornada médica además, se dieron actualizaciones y conferencias en materia rayo medular, así como de tratamiento, pacientes politraumatizados.

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