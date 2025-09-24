Industria automotriz respira tras prórroga arancelaria

La prórroga de 90 días dada a conocer por el Gobierno de Estados Unidos para la aplicación de aranceles a nuestro país da un respiro al sector industrial, lo que permitirá a las empresas generar estrategias, desarrollar proveeduría local y adoptar otras medidas que les permitan mantenerse en el mercado.

Elisa Crespo Ferrer, presidenta Ejecutiva del Clúster Automotriz del estado de México (Foto: Rebeca Morales).

Elisa Crespo Ferrer, presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz Metropolitano, señaló que, hasta el momento, el impacto de otras medidas arancelarias relacionadas con el cumplimiento del índice de producción de origen, así como la aplicación de aranceles al cobre y al aluminio, ha sido absorbido por las empresas productoras. Esto no se ha reflejado en una disminución de las ventas, pues los precios de los automóviles en realidad no han variado. Sin embargo, advirtió que la situación no es sostenible en el tiempo y que, eventualmente, las empresas que actualmente han disminuido sus índices de rentabilidad deberán tomar medidas, lo que afectará tanto al mercado local como al internacional.

Algunas de las acciones que se han emprendido son: disminuir los costos logísticos y el consumo energético, buscar acuerdos para respaldar los paros técnicos y mantener al sector a flote. No obstante, recordó que, actualmente, México es responsable del 18 % de las ventas de vehículos en Estados Unidos, por lo que el impacto eventualmente llegará a los consumidores de ese país.

El mensaje y las negociaciones que se han dado desde México han sido bien recibidas por el sector, pues hasta el momento se ha mantenido cierta estabilidad. Sin embargo, indicó que se está optando por inversiones en innovación, digitalización e inteligencia artificial, así como por la diversificación de mercados y productos.

Actualmente, uno de los puntos clave para el sector ha sido el tema de la certeza jurídica, y no contar con condiciones claras en esta materia siempre afecta las proyecciones de crecimiento.

En las siguientes semanas serán determinantes las condiciones en las que se presente la renegociación del Tratado de Libre Comercio, para lo cual ya han sido convocados diversos sectores a participar con información, identificar puntos de afectación y, en general, aportar aquellos elementos que deben ser negociados para minimizar los impactos posibles.

