Industria mexiquense mantiene cautela ante pronósticos de crecimiento económico del Gobierno Federal

Los pronósticos de crecimiento económico anunciados por el gobierno federal, en el cual se podría llegar hasta el 2.8% al finalizar este año se miran con cautela por parte del sector industrial.

(Foto: Especial)

Rodrigo García Rojas, Presidente de la Camara de la Industria de Transformación en el Estado de México señaló que ante las condiciones de incremento en el costo del Diesel y la reducción que esto pudiera traer sobre la recaudación del gobierno federal. Las condiciones se observan adversas para tener crecimientos incluso por encima del 2%.

Refirió que momento no ha habido una política que beneficio fortalezca la operación de las industrias, por el contrario, el impacto de la ampliación de aranceles, no ha tenido una contraparte a partir de apoyos fiscales, y por el contrario, ha habido una endurecimiento del proceso de fiscalización hacia las unidades económicas.

El tema de sobre regulación también afecta de manera latente la operación de las empresas, pero sobre todo la confianza y el interés por atraer nuevos proyectos de inversión a México, por lo que señaló se debe tener cautelas sobre las cifras criminales que pudieran obtenerse este año.

El presidente de los industriales, refirió que es indispensable el fortalecer la imagen del país en el extranjero, él se envía señales de certeza jurídica y, en consecuencia, el impactar en la cadena de valor que actualmente se tiene a nivel nacional

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