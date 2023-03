INE  detecta irregularidades en precampañas de casi 5 millones de pesos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica de Fiscalización detectó irregularidades en las precampañas por la Sucesión de la gubernatura mexiquense cercana a los 5 millones de pesos.

Novena Sesión Extraordinaria del INE (Foto: redes INE).

Durante su novena Sesión Extraordinaria se detalló que la totalidad de sanciones en el estado de México asciende a cuatro millones 866 mil 470 pesos, tras la verificación de ingresos y gastos reportados, al respecto el consejero Jaime Rivera recordó que el tope de gastos en esta etapa era de 61.6 millones de pesos, donde confirmó que no se registraron rebase a este tope, sin embargo en el análisis de gastos se encontraron irregularidades.

Tras la revisión pormenorizada de los informes y de los hallazgos propios de esta etapa de precampañas se encontraron algunas irregularidades y por lo que habrá sanciones.

“Movimientos Ciudadano en este proyecto se le sanciona por presentar el informe de precampaña de manera extemporánea y fuera de los mecanismos establecidos para este fin, así como por egresos no reportados con un monto total, entre el incumplimiento del informe de campaña, más algunos gastos que se identificaron que se detectaron” se propone una sanción por 3.7 millones de pesos”. Para este punto se discutió en lo particular sobre si utilizar la “Z” como gráfico distintivo del senador Juan Zepeda, sería sancionado como acto de precampaña, y no reportado, lo cual, no procedió.

“En el caso del Partido Revolucionario Institucional se le sanciona por egresos no reportados aportación de ente impedido obstaculización de las funciones de la autoridad para verificar algunas actividades públicas, y esto, las sanciones suman un monto de 403 mil 769” pesos.

Al Partido del trabajo se le sanciona por egresos no reportados con un monto total de mil nueve pesos.

El Partido Verde Ecologista de México tendrá sanción por egresos no reportados y una falta formal con un monto total de 54 mil 32 pesos.

“Al partido Morena se le sanciona por egresos no reportados, aportación de ente impedido, así como por una falta formal en sus reportes, por un monto total de 623 mil 777” pesos.

Finalmente, a Nueva Alianza Estado de México, se le sanciona por una falta formal con un monto de 962 pesos.

