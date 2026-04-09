Inegi reporta crecimiento en producción y exportación de vehículos ligeros durante primer trimestre



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los datos relativos a la producción, venta y exportación de vehículos ligeros al mes de marzo, en el primer trimestre de 2026, se produjeron 969 294 unidades, esto representa un incremento del 0.5 por ciento con respecto al periodo anterior.

(Foto: Especial)

De esta cantidad se exportaron 795 631 unidades, de los cuales el 75.8 por ciento tuvieron como destino Estados Unidos.

Las ventas durante este periodo ascendieron a 381,653, vehículos ligeros, lo que mantiene los índices de crecimiento de producción y de comercialización a nivel nacional en el tema de vehículos ligeros.

La evaluación se hace con datos de la asociación mexicana de distribuidores de autos, así como de la asociación mexicana de la industria automotriz.

En este periodo, los camiones ligeros representan el 80% del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de autos ligeros.

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