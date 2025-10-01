Infoem recibió el premio a la prevención del ciberdelito

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), en conjunto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron reconocidos en la categoría de “Labor como policía cibernética y unidades de prevención al ciberdelito”.

En el marco del 2 Foro Nacional de Ciberseguridad #AMCS2025, el Infoem fue reconocido, en conjunto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

En el marco del 2 Foro Nacional de Ciberseguridad #AMCS2025 “Prosperidad digital cibersegura”, en representación del Infoem, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega recibió el premio a la prevención del ciberdelito, por la lucha en contra de la violencia digital y en la búsqueda incansable para prevenir este delito, a través de la realización de los Cine Conversatorios “Violencia digital”; así como el desarrollo y operación del Micrositio de prevención de violencia digital, el cual se realiza por medio de este trabajo conjunto con ambas dependencias del gobierno estatal mexiquense.

Al entregar este galardón en materia de ciberseguridad, Luis Miguel Dena, Presidente de Ciber Black y Consejero de la Alianza México Ciberseguro, destacó el esfuerzo y colaboración de la entidad, al concursar con este modelo integral que combina prevención, sensibilización y acción institucional con visión sostenible.

Cabe destacar que en este evento se premiaron seis categorías: Trayectoria, labor periodística, buenas prácticas, labor de policía cibernética, formación de talento de universidades, innovación y desarrollo tecnológico; con el objetivo de impulsar la innovación y promover la cultura de la ciberseguridad en las empresas, como parte del sector privado, y también en los gobiernos de todos los niveles.

En este sentido, el Estado de México resultó ganador tras competir con dos proyectos promovidos por las entidades de Chihuahua y de San Luis Potosí; con lo cual, el Infoem reafirma su compromiso para seguir construyendo una entidad y un México más ciberseguro.

