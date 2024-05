Infoem reconoció la labor de quienes trabajan para garantizar la transparencia 

La realización del Congreso Internacional Escenarios futuros del acceso a la información, la protección de datos y la rendición de cuentas, que celebró los 20 años de vida del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), fue posible gracias a todas las y los servidores públicos que lo integran, además del compromiso y asistencia de quienes representan a sujetos obligados, sociedad civil, academia y población en general, pues registró más de 700 asistentes de manera presencial, durante el día jueves 25 de abril y 680 el día 26; adicional a los mil 242 seguidores que visualizaron la transmisión en vivo; así como comisionadas y comisionados asistentes vía remota.

Al celebrar su 20 Aniversario, este organismo garante se comprometió a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar los dos derechos humanos que tutela

Ante ello, el Comisionado Presidente expresó su reconocimiento y felicitación; además de refrendar el compromiso de este organismo autónomo para fortalecer las acciones encaminadas a garantizar los dos derechos humanos que tutela. Lo anterior durante la 1aª Sesión Ordinaria del Pleno de este instituto, en el cual se resolvieron 329 proyectos de resolución a recursos de revisión.

Al emitir sus votos a estos recursos, por parte de las y los integrantes del Pleno, se pronunció un voto particular, al no compartir que se ordene la entrega de los documentos en donde conste el expediente generado por la colocación de unsello de suspensión y demás datos relativos del área encargada, toda vez que el sujeto obligado manifestó que otra dependencia es la competente y que no generó ni poseedicha información.

A su vez, se emitió un voto particular concurrente, al no compartir el criterio respecto de la publicidad de la fotografía de personal que no ostenta cargos de nivel medio superior o superior; pues desde el punto de vista de la ponencia, no se acredita el interés público que justifique dejar visible la fotografía en los documentos que se pretende entregar.

Por otra parte, se emitió también un voto disidente a otro proyecto de resolución, debido a que se consideró que la información correspondiente a la vida interna de los sindicatos no es susceptible de aplicarse, en su totalidad, las disposiciones en materia de transparencia; pues solamente aquella información de carácter público, como los balances financieros o acta de asamblea, entre algunos documentos en particular, pueden ser considerados como información pública.

En otro proyecto, se emitió un voto particular, tras estimarse que la entrega de información referente al personal operativo de seguridad pública y a su equipamiento revelaría el estado de fuerza, por lo que dicha información debe ser reservada, pues su entrega pudiera dar a conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, lo que causaría una vulneración, justamente, a la seguridad de la población.

A lo largo de esta sesión, se aprobó también la imposición de 48 medidas de apremio, ante diversos incumplimientos en materia de transparencia; de ellos, 38 fueron apercibimientos, nueve amonestaciones públicas a diversas personas servidoras públicas de los sujetos obligados de la entidad y una amonestación pública a la presidenta municipal por ministerio de ley de Ecatepec.

Comentarios

comentarios