Infraestructura y burocracia frenan la llegada de nuevas empresas al Edoméx

Al momento, los bajos niveles de inversión en el país y en el Estado de México siguen presionando de manera importante la generación de empleo, la capacidad de consumo de la población y, por supuesto, el crecimiento económico general.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), refirió que la presentación de cifras oficiales alegres, lejos de abonar al fortalecimiento de la economía, limita las acciones para solucionar la problemática real. Además, señaló que esto genera un ambiente de incertidumbre para las unidades económicas ya establecidas, las cuales viven una realidad muy distinta día con día.

Respecto al Estado de México, el líder empresarial detalló que menos del 10% de las inversiones anunciadas corresponden a capital nuevo; el resto son en realidad reinversiones de capital, cuyo impacto es muy diferente. Las reinversiones no expanden la capacidad productiva, no generan nuevos empleos ni promueven la transferencia de tecnología al nivel que lo hace una empresa que inicia operaciones desde cero.

“En el Estado de México la situación es complicada. Creo que hay muchas carencias en temas de infraestructura y de certeza jurídica debido a la tramitología estatal; hoy en día, los procesos siguen tomando demasiado tiempo para consolidar una inversión importante. Si a esto le sumas la falta de suficiencia en energía eléctrica y agua, incluso para lo que ya está instalado, el panorama se va complicando mucho”.

Massud Martínez enfatizó que la mejor forma de atender estas problemáticas latentes es enfrentar el problema de origen: escuchar a los sectores productivos, establecer una vinculación efectiva entre dependencias y resolver las deficiencias de manera conjunta. Un caso específico es el abasto de agua, donde la coordinación con la Federación debería realizarse de la mano de quienes promueven la llegada de inversiones.

Otro de los puntos críticos que compete directamente al actuar de los ayuntamientos es la homologación de giros económicos. Aunque esta medida se ha venido impulsando, aún no ha encontrado el eco suficiente en las administraciones locales. Su implementación es fundamental para garantizar que los trámites, requisitos y tiempos de respuesta sean idénticos en todos los municipios; con esto, no solo se daría certeza a las unidades económicas, sino que se evitarían actos de corrupción y se agilizaría la aplicación de capitales.

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