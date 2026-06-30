Ingresan a penal a Miguel “N”, investigado por el secuestro de 6 víctimas integrantes de su familia

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron a un Centro de Prevención y de Reinserción Social de Ecatepec a Miguel “N”, quien es investigado por su posible participación en el delito de secuestro en agravio de 6 integrantes de su familia.

Este sujeto habría privado de la libertad a tres adultos y 3 menores de edad al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Héroes, Tecámac (Foto: Especial).

En Audiencia Inicial la Autoridad Judicial decretó la legalidad de la detención de este sujeto, y le fijó como medida cautelar la prisión preventiva. La defensa del imputado solicitó duplicidad de término Constitucional por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo 3 de julio.

De acuerdo a la investigación iniciada por la Fiscalía, el pasado 25 de junio, cuando elementos de la Policía Municipal de Tecámac, fueron alertados vía telefónica por la madre de este sujeto, que Miguel “N”, habría privado de la libertad a su familia en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Los Héroes, Tecámac con el fin de no ser ingresado a una clínica de Rehabilitación para Adicciones.

Al arribar al lugar, los elementos identificaron a dicho sujeto, quien portaba un arma de fuego larga y exigía que lo dejaran huir a cambio de liberar a su familia o de lo contrario los privaría de la vida.

Elementos de diversas corporaciones llegaron al lugar y personal de la Fiscalía, especializado en negociación de secuestros inició comunicación con Miguel “N”, con el fin de lograr la liberación de las víctimas.

El 26 de junio, personal de la Fiscalía Edoméx continuó con trabajos de negociación, sin embargo, Miguel “N”, amenaza nuevamente con dispararle a su familia, por lo que ante el riesgo inminente elementos de la policía ingresaron al domicilio, el investigado soltó el arma, y en ese momento fue detenido por agentes de la Policía de Investigación.

Una vez detenido, Miguel “N” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica. El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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