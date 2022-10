Inhabilitan a ex tesorera municipal de Ecatepec por violar la Ley de Responsabilidades

La ex tesorera municipal de Ecatepec, Janeth Silvia Herrera Cruz fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por incurrir en faltas establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Con esto, Herrera Cruz no podrá desempeñar ningún cargo público en el Estado de México durante el tiempo establecido en la sanción

La resolución emitida por la Contraloría Municipal de Ecatepec establece una sanción de cinco meses y siete días de inhabilitación de la ex funcionaria, tiempo durante el cual no podrá desempeñar ningún cargo público.



De acuerdo con el expediente CIM/ECA/DS/P/230/2021, la ex funcionaria fue omisa en la presentación de su declaración de situación patrimonial por conclusión, luego de dejar el cargo de tesorera municipal el 10 de febrero del año 2020.



Todos los servidores públicos del Estado de México están obligados a cumplir con la presentación de su declaración patrimonial, sin embargo Herrera Cruz omitió llevarla a cabo en tiempo y forma.



En el mes de agosto de ese año, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México giró oficio a la Contraloría Interna del municipio de Ecatepec para iniciar un expediente de sanción por el incumplimiento de la obligación establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.



Tras el desahogo de las diligencias correspondientes, entre las que se encuentra la comparecencia en garantía de audiencia de la ex servidora pública, la dependencia determinó aplicarle una sanción de cinco meses y siete días de inhabilitación.



Janeth Silvia Herrera Cruz ocupó la tesorería municipal de Ecatepec del primero de enero de 2019 al 10 de febrero de 2020, fecha en que fue separada de su cargo.

