Inicia Glosa del cuarto informe de Alfredo del Mazo Maza

Inició la Glosa del cuarto informe de labores del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.

Comparece el secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Alvarez, ante LXI Legislatura mexiquense con motivo del Cuarto Informe de Resultados del gobernador Alfredo Del Mazo Maza (Foto: Especial).

El primero en acudir a comparecer ante el pleno de la LXI Legislatura fue el Secretario General de Gobierno mexiquense, Ernesto Nemer Álvarez, quien aseguró que el salario rosa familias fuertes ha sido la respuesta al reto que ha generado la pandemia por el coronavirus Covid-19, teniendo como prioridad las familias en mayor vulnerabilidad.

Y es que este fue un tema recurrente: las acciones que emprendió la administración estatal durante esta época del confinamiento por esta enfermedad.

En este sentido, el funcionario estatal refirió que la vacunación contra el covid-19 ha avanzado considerablemente en la entidad pues a la fecha se han aplicado 15 millones 800 mil dosis, lo que ha permitido que 9 millones de mexiquenses han sido vacunados, lo que representa el 77.25 % del padrón, el cual asciende a 12 millones.

“Todos los adultos mayores de 60 y más y de 50, cuentan con su esquema completo. Tanto los mayores de 40 y 30 años y casi 2 millones de jóvenes mayores de 18 años tienen su primera dosis; y en cumplimiento a sentencias de amparo fueron vacunados 192 menores entre 12 y 18 años”, aseguró el funcionario estatal.

A pregunta expresa de Nueva Alianza en torno a una posible tercera vacuna para el sector magisterial, el funcionario dijo que aún no se tiene nada este tema con el gobierno federal.

Otro asunto que se destacó por parte de los partidos políticos como el PRD y el PAN fue el de los feminicidios, quienes expresaron que las mujeres en nuestra entidad siguen muriendo.

Al respecto, el secretario Nemer aseguró que el hecho de que una mujer sea lastimada, lacera a todos los mexiquenses, por ello destacó que fue creada la Secretaría de la Mujer y han disminuido delitos de homicidio doloso contra mujeres y los feminicidios se redujeron en 29.1 %de 164 a 128 en este año.

En cuanto a las afectaciones por lluvias e inundaciones, aseguró que el mandatario estatal ha dado la indicación de que el sistema estatal de protección civil opere de forma permanente, de forma coordinada con las autoridades de los otros dos niveles.

En el caso del derrumbe del cerro del Chiquihuite, recordó que el Gobernador acudió de inmediato a la zona para tomar decisiones que permitieran poner a salvo a las familias que corrían un riesgo, iniciar con la búsqueda de personas desaparecidas e indicar las acciones que permitieran la contención del riesgo.

En Ecatepec, se implementaron acciones para atender a las familias con insumos, medicamentos, atención médica con una atención oportuna.

En su oportunidad, el diputado Valentín González Bautista, aseguró que el gobierno estatal no ha logrado reducir la pobreza, el hambre, las brechas de desigualdad social, no se garantizan los derechos sociales a la salud, educación, a la alimentación y a la vivienda, no hay un programa real de austeridad, las adquisiciones son de sobreprecio, toleran a proveedores incumplidos, hay duplicidad de programas y déficit en personal médico, no hay transparencia en padrones de beneficiarios de los programas y solo se utilizan para fines clientelares y electorales.

En el tema económico no se han creado las condiciones para la inversión productiva, la creación del empleo, no se mejoró la productividad, no se impulsó el desarrollo de las industrias y no hubo fomento a la innovación industrial, agrícola y de servicios, no hay simplificación económica y se impone la corrupción.

En la segunda ronda de preguntas, salvo el caso del PRI y Morena, el resto de los grupos desistieron de su participación.

En esta segunda ronda, el diputado morenista Max Correa, aseguró que en el portal de la Ciudad de México se tiene registrado que un total de 150 mil mexiquenses fueron atendidos en la capital mexicana, por lo que el legislador aseguró que se debe a que fue porque en la entidad no pudieron atender ya que no se tiene la infraestructura hospitalaria.

