Inicia Gobierno de Toluca restauración de la escultura del David

La escultura del David, ubicada en la fuente del Andador Constitución, fue retirada por primera vez en su historia para recibir un proceso de restauración integral.

El gobierno municipal de Toluca, que preside Ricardo Moreno, informó que los trabajos estarán a cargo de un especialista en conservación artística y tendrán una duración aproximada de mes y medio (Foto: Especial).

La pieza, que durante décadas ha formado parte del paisaje cultural de la capital mexiquense, presenta un avanzado deterioro ocasionado por el óxido, el moho y la proliferación de hongos.

La intervención es una iniciativa de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo, que busca garantizar la preservación de la obra, que ha sido referente estético y punto de encuentro para habitantes y visitantes.

La restauración se enmarca en las celebraciones de la tradicional Feria del Alfeñique, que este año busca realzar no solo la riqueza gastronómica y artesanal, sino también la memoria cultural y patrimonial de Toluca (Foto: Especial).

Cabe recordar que la escultura del David, que se alza en el Andador Constitución, es una reproducción de la célebre pieza de Donatello, de Miguel Ángel. Su colocación junto al Portal 20 de Noviembre le da un carácter emblemático, convirtiéndola en parte esencial del paisaje cotidiano y de la vida cultural toluqueña.

Comentarios

comentarios