Inicia Huixquilucan entrega de juguetes a estudiantes por el día de reyes magos 

Con el propósito de cumplir con la labor de los Reyes Magos, de repartir magia y alegría a los niños, el Gobierno de Huixquilucan inició con la entrega de juguetes en escuelas de nivel preescolar y primaria del territorio, para crear momentos inolvidables y fomentar una sana convivencia, donde se promuevan diversos valores como solidaridad, empatía y amor.

El Gobierno de Huixquilucan cumplirá la tarea encomendada por Melchor, Gaspar y Baltasar, de entregar juguetes a los estudiantes para que estén más motivados y compartan tiempo de calidad con sus seres queridos.

Al visitar cuatro escuelas de la Zona Popular, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, compartió que Melchor, Gaspar y Baltasar le encomendaron entregar juguetes en las 127 escuelas de Huixquilucan, para que ningún pequeño se quede sin regalo y compartan tiempo de calidad con sus seres queridos.

“Llegaron al Palacio Municipal muchísimos juguetes para las niñas y niños de Huixquilucan, es por eso que nuestra tarea es repartirlos con mucho cariño y amor para ustedes, deseando que este año esté lleno de muchas bendiciones y momentos felices. Mi compromiso continúa con ustedes, por lo que seguiremos trabajando para que vivan en un ambiente seguro y se desarrollen plenamente”, destacó la alcaldesa.

Acompañada por docentes, padres de familia, estudiantes e integrantes del gabinete, Romina Contreras indicó que la entrega de juguetes se realizó, de manera simultánea, en 63 primarias, 55 jardines de niños, ocho estancias infantiles y un Centro de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF.

Romina Contreras inició con la entrega de estos juguetes en diversas escuelas, como las primarias “Miguel Hidalgo y Costilla”, ubicada en la colonia San Fernando; “Estado de México”, en Montón Cuarteles; así como “Acércate” y “Benito Juárez”, en Palo Solo, con la intención de que los infantes continúen con la ilusión de los Reyes Magos y estén más motivados al asistir a clases.

En este sentido, la directora de la Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, Marcela Negrete Guadarrama, reconoció la labor de la presidenta municipal, Romina Contreras, de año tras año llevar alegría e ilusión a los estudiantes con diversas sorpresas, lo que demuestra su compromiso con la niñez.

“Gracias por hacer posible este noble gesto que refleja el compromiso, la solidaridad y el amor por la niñez, que son valores que fortalecen nuestra comunidad y dejan una huella positiva en la formación de nuestros estudiantes. Acciones como ésta nos recuerdan la importancia de trabajar unidos para brindar momentos de felicidad a quienes representan nuestro futuro”, señaló.

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