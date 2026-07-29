Inicia la pavimentación en El Refugio en Santiago Tlacotepec

Después de más de una década de espera, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, dio inicio a las obras de pavimentación con carpeta asfáltica en el Camino al Refugio, en Santiago Tlacotepec, lo cual transformará la vida de la comunidad y mejorará la movilidad al conectar con Capultitlán, San Juan Tilapa y Cacalomacán.

Fortalecerá la conectividad entre Capultitlán, San Juan Tilapa y Cacalomacán.

Acompañado por vecinas y vecinos, el alcalde destacó que esta obra responde a una petición que permaneció sin atención durante 11 años, por ello contempla la reconstrucción integral de la vialidad con trabajos en la base y subbase, lo que dará soporte al camino y permitirá garantizar una mayor durabilidad.

Asimismo, pidió comprensión a la población por las molestias temporales que ocasionarán las labores durante los próximos tres meses, pues el área de acción abarca 1,129 metros de longitud, una superficie de 8,591 m2 y favorecerá a más de 19 mil 425 habitantes de las colonias Santa María y El Refugio.

Además, las operaciones incluyen carpeta asfáltica, base hidráulica, guarniciones, banquetas, alumbrado público con nuevos postes y luminarias, renivelación de pozos de visita y balizamiento.

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