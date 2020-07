Inicia nuevo Periodo Ordinario de la LX Legislatura del estado de México

En el inicio del nuevo periodo Ordinario de la LX Legislatura del estado de México, en la agenda de los grupos parlamentarios se presentaron propuestas referentes a la Ley de Amnistía del Estado de México y la Ley de Inmunidad; el fomento de proyectos orientados al cuidado de la salud, la protección de las mujeres y la preservación del medio ambiente;reabrir la economía, detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social y fortalecer la seguridad pública; la auditoría independiente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; igualdad y equidad de género, salud, seguridad, educación, tecnología, medio ambiente y para un buen gobierno; agravar penas a quienes agredan al personal médico; estabilidad económica a los mexiquenses; e la igualdad de oportunidades.

Maurilio Hernández González coordinador del Grupo Parlamentario de Morena (Foto: especial),

Al respecto, el diputado Maurilio Hernández González anunció que la agenda del Grupo Parlamentario de Morena, del que es coordinador, se basará en impulsar políticas sociales, de gobierno, económicas y municipales, así como reformas de Estado, a las finanzas públicas y orientadas a fortalecer las instituciones de la entidad.

Expresó que en este periodo impulsarán la Ley de Amnistía del Estado de México y la Ley de Inmunidad, que es una armonización con la eliminación del fuero en el ámbito federal, además de que propondrán actualizar el Código Electoral estatal para fortalecer la democracia y llamó a resolver las iniciativas sobre matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto, pues afirmó que son asuntos que no se pueden soslayar.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura celebró el esfuerzo de las bancadas por trabajar con civilidad en proposiciones concretas para desahogar una agenda legislativa en beneficio de los mexiquenses con un cambio de paradigma tras la crisis sanitaria, y subrayó que los legisladores mexiquenses son probos y comprometidos, y destacó que más allá de sus procedencias partidistas están unidos por los ideales.

Lo anterior después de que diputados de los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos por el inicio del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones en los que coincidieron en que el Congreso mexiquense debe abonar a superar las consecuencias de la contingencia a través de la unidad y el consenso.

Los legisladores de Morena, PRI, PAN, PT, PRD, PVEM, PES y sin partido guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia de covid-19 y reconocieron que este periodo será de suma importancia, porque cierra el segundo año de actividades de la 60 Legislatura y debe traducirse en resultados que entregar a los mexiquenses.

El diputado Miguel Sámano Peralta reiteró el compromiso del Grupo Parlamentario del PRI para legislar con altura de miras y con energías renovadas, inspirados en las necesidades y expectativas de los mexiquenses “privilegiando las coincidencias y los consensos por encima de las legítimas diferencias”, y mencionó que su agenda es responsable y propositiva, sustentada en ejes sólidos pero con capacidad de adaptarse a las exigencias de la nueva normalidad.

Detalló que fomentarán proyectos orientados al cuidado de la salud, la protección de las mujeres y la preservación del medio ambiente; que promoverán un desarrollo económico integral mediante propuestas que respalden las actividades primarias, y que fortalecerán el desarrollo político y democrático con seguridad, rendición de cuentas y uso de medios electrónicos en el sector público, además de reconocer a quienes dedican sus esfuerzos en favor de la sociedad.

En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la legisladora Ingrid Schemelensky Castro puntualizó que trabajarán en cuatro ejes legislativos con acciones para enfrentar la crisis de la pandemia, como reabrir la economía, detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social y fortalecer la seguridad pública. “Hoy, como en ningún otro momento, se requieren consensos, diálogo, madurez, generosidad, responsabilidad de todas y de todos para avanzar y vencer los enormes desafíos que tenemos por delante”, enfatizó.

Además compartió que el PAN presentará 30 proyectos legislativos, con temas como acceso a internet, prevención y erradicación de la violencia contra niñas, niños y mujeres, reformas a la Ley del Seguro de Desempleo, impulso de la Ley de Emergencia Económica del Estado de México y Municipios y una declaración de tres días en luto estatal en memoria de los mexiquenses y trabajadores que fallecieron durante la pandemia, entre otros.

El coordinador parlamentario del PT, el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, explicó que se tiene que avanzar hacia el fortalecimiento del Fondo Solidario de Reparto; que exigirán la auditoría independiente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), frenar la corrupción de la relación entre el Issemym-Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y terminar con la práctica de outsourcing en el sector público.

Señaló que la Legislatura debe ser sensible a los reclamos de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva, y legislar sobre los matrimonios igualitarios e interrupción legal del embarazo. Dijo que su bancada ya formuló una propuesta para que la Ley de Seguro de Desempleo se aplique como un derecho y no como un instrumento clientelar, y que pedirán que el estado posponga toda obra no esencial y un plan integral de austeridad. “Esta Legislatura no puede ni debe pasar sin pena ni gloria y debe pasar a la historia como la gran impulsora de la transformación social de nuestro estado”, reiteró.

Sobre la agenda del PRD, la legisladora Araceli Casasola Salazar detalló que se basará en materia de igualdad y equidad de género, salud, seguridad, educación, tecnología, medio ambiente y para un buen gobierno.

Recordó que el PRD ha luchado por la significación y reivindicación de los más vulnerados y por hacer del estado de México una entidad de diversidad e igualdad de condiciones y pluralidad y que se debe trabajar por una entidad sin violencia e inseguridad.

La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón indicó que la bancada del PVEM buscará agravar penas a quienes agredan al personal médico, fortalecer el turismo estatal e impulsar a las micro y medianas empresas.

Luego de proponer un minuto de silencio por las víctimas de covid-19, la diputada indicó que la Legislatura está llamada a hacer historia con soluciones viables, sustentadas en la ciencia, con experiencia y con memoria, porque los mexiquenses no quieren un Poder Legislativo sumiso ni que se deslinde de responsabilidades.

La coordinadora parlamentaria del PES, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, adelantó que buscarán proteger más a la sociedad, generando y construyendo estabilidad económica a los mexiquenses, además de que propondrán leyes más justas y equitativas.

Remarcó que sus iniciativas plantearán disminuir las necesidades y carencias de la ciudadanía y que tienen un compromiso con temas de género, seguridad y castigos más severos, así como respectivas a la vigilancia de los recursos públicos. “Con base en nuestra ideología y principios, seguimos con el compromiso ante nuestra sociedad generando leyes más justas y equitativas para todos, buscando iniciativas que permitan ir disminuyendo en la medida de lo posible las necesidades y carencias que hoy en día todos padecemos”.

En representación de los legisladores sin partido, Juan Carlos Soto Ibarra dijo que legislarán para que la igualdad de oportunidades sea una realidad, para fortalecer la alfabetización digital y para priorizar una mejor y más equitativa intervención del poder público y minimizar las regiones de olvido y pobreza.

También comunicó que atenderán temas como los derechos humanos, visión metropolitana, participación ciudadana, grupos indígenas, paz y crecimiento de la zona oriente.

Hoy, debemos pensar en soluciones de fondo y a largo plazo, no solamente ante la posibilidad de que las pandemias mundiales puedan repetirse, “sino simplemente por una cuestión sencillamente ética, humana y política”, enfatizó.

