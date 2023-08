Inicia Parlamento Estatal de la Juventud en la Cámara de Diputados

Este jueves inició el Parlamento Estatal de la Juventud en la Cámara de Diputados de la mano con la Comisión de la Juventud de la LXI Legislatura, estará realizándose hasta el próximo sábado, y son tres días dónde jóvenes de todo el estado, tienen la oportunidad de escuchar a personas con experiencia en la elaboración y modificación de las Leyes.

75 jóvenes participan en el Parlamento Estatal juvenil 2023 (Foto: especial PRD).







Al respecto la diputada presidente de la Comisión, Viridiana Fuentes Cruz afirmó que acciones como esta, ayudan a que las inquietudes de la juventud se conviertan en iniciativas que beneficien directamente a este sector, ya que de aquí se pueden extraer iniciativas de Ley en favor de las juventudes.

Fruto del Parlamento 2022, recordó que se crearon 3 iniciativas que por su conducto, fueron presentadas al Pleno.

«En el Parlamento 2022 presentamos 3 iniciativas, ya están en Comisiones, esperemos que pronto ya puedan salir, hay una que es derecho de la mujeres, esperemos que ya pueda salir muy pronto; pero si, ya fueron presentadas”.

Por otra parte, en este tipo de experiencias con los jóvenes, entre los principales problemas que manifiestan tener, se encuentran el desempleo, relacionados a la mujer y el medio ambiente.

«El empleo, muchas veces terminan su licenciatura, su ingeniería y el primer obstáculo es que no se les da el empleo porque no tienen experiencia, pero como van a tener experiencia si no se les da oportunidad, uno de los problemas más frecuentes que todos padecemos y en todos los municipios; el otro son los derechos de las mujeres que estamos buscando, todavía en el estado de México no está aprobada la ILE, todavía ahí hay un atraso ; el medio ambiente, todos nos vamos a enfrentar a la falta de agua, si nosotros lo vamos a padecer, pues ellos mucho más con los años que tienen «.

El Parlamento está integrado por cuatro mesas de trabajo: Participación política de las juventudes; desarrollo económico, emprendedurismo y trabajo digno; derechos humanos de las mujeres; medio ambiente y desarrollo sostenible.

Comentarios

comentarios