Inician entrevistas para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Estado de México inició el proceso de entrevistas para seleccionar a la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. Las comparecencias de los 34 aspirantes registrados se llevarán a cabo este miércoles 9 de julio, y mañana jueves 10 de julio.

Al respecto, la diputada Ruth Salinas Reyes, presidenta de la Comisión, detalló que en el formato para las entrevistas, cada aspirante tendrá cinco minutos para exponer su plan o programa de trabajo, y hasta tres minutos adicionales para responder preguntas que les formulen los legisladores, y se realizarán en el orden en que se recibió la documentación de cada aspirante.

Se busca un perfil técnico, ajeno a la política, con acreditación en derechos humanos, experiencia en el terreno y antecedentes en el área. La Codhem busca un candidato que dé seguimiento a las recomendaciones y ejerza presión para su cumplimiento, ya que considera que el presupuesto actual no se refleja en los resultados. La comisión enviará una terna de candidatos a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien tomará la decisión final.

Al ser cuestionada sobre si han recibido los diputados alguna línea sobre el perfil a elegir, señaló que no ha habido recomendaciones:

“Hasta ahorita yo les desconozco con los demás compañeros de la comisión, hablo por la presidencia de la comisión y hasta ahorita no ha habido ninguna recomendación de nadie, esto no significa que haya búsquedas que te quieran mandar este un currículum, yo les puedo decir con nadie me he sentado, ni he atendido a nadie porque eso no ayudaría. El recibir, al final no hay un momento en que te quites de ser presidenta de la comisión y entonces no sería correcto el atender a alguien hasta por amistad, ¿no? Con como en otros proyectos y nombramientos.”

Informó que, para la elección de quien esté al frente de la Codhem, la Comisión Legislativa enviará una terna de candidatos a la Junta de Coordinación Política, para que la ponga a consideración del Pleno de la Cámara y la decisión final se tome por consenso, aunque recordó, que históricamente este proceso ha incluido debates.

Las 34 personas aspirantes registradas y convocadas a entrevista son:

· María José Bernal Ballesteros

· Cristel Pozas Serrano

· María del Rosario Mejía Ayala

· Miriam Cárdenas Rojas

· Clara Camacho Méndez

· Edgar Humberto Cruz Martínez

· Manuel Amador Velázquez

· Armando Martínez Peña

· Germán Morales Guadarrama

· José Alberto Reyes Bedolla

· José Humberto Pérez Espinoza

· Jesús Ponce Rubio

· Víctor Leopoldo Delgado Pérez

· Silvia Christian Cotero Ramírez

· Kenia Núñez Bautista

· Laura Xóchitl Hernández Vargas

· Alma Delia Aguilar González

· Carlos Enríquez Juárez Velasco

· Víctor Oscar Pazquel Fuentes

· Synrig Benhumea Prado

· José Guadalupe Luna Hernández

· Oscar Ocampo Arroyo

· Luis Miguel Reyes Fernández

· Víctor Veloz Espejel

· Iván Dávila Dávila

· Joan Osiris Ramírez Prado

· Osvaldo Tercero Gómez Guerrero

· Gabriela Fuentes Reyes

· Luis Miguel Carriedo Téllez

· Miguel Ángel Cruz Mucino

· Patricia Ceballos Valdez

· Evangelina Laura Alcántara

· Jorge Guillermo Mendoza Rivera

· Flor Adriana Gamboa Suárez

