Inician las vacaciones con estas actividades 

Este viernes 17 de julio se llevará a cabo la Noche de Museos y en esta ocasión las sedes serán el Museo de José María Luis Mora de Ocoyoacac; el Museo Regional de Acambay y el Museo de Ciencias Naturales del estado de México ubicado en la ciudad de Toluca. En estos museos habrá recorridos guiados de manera gratuita a partir de las cinco de la tarde.
El Planetario de Toluca tiene cuatro funciones diarias en distintos horarios, desde las 11 de la mañana. Los títulos que se proyectan son ‘Zula, la gran aventura climática’; ‘Dos pequeñas piezas de cristal’; ‘Arqueo Astronomía Mexica’; ‘Odisea tortuga’ y ‘Al filo de la oscuridad’. El costo general es de 52 pesos y niños pagan 26 pesos.
En el Museo Universitario Leopoldo Flores permanece la exposición fotográfica ‘México en una imagen Niños’ conformada por imágenes capturadas por niños y niñas que permiten conocer aquello que los hace sentir orgullosos de ser mexicanos desde su mirada. El horario de visita al museo es de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. El acceso es gratuito.
Centro Tolzú alberga la exposición ‘Graciela Iturbide. Cuando habla la luz’ en la que la reconocida fotógrafa mexicana presenta 115 imágenes a blanco y negro que fueron tomadas en comunidades originarias de México y de otros países. Además, en ese recinto también se expone ‘Más allá de lo visible’ . El recorrido se complementa con la exposición ‘Era Sauria. Huellas Mesozoicas’. El acceso tiene costo de 60 pesos e incluye las tres exposiciones. El horario de visita es de 10 de la mañana a a seis de la tarde.
La Cineteca Mexiquense tendrá dos funciones con acceso libre este fin de semana. La primera será mañana sábado a las 12:30 horas con la proyección de ‘Los tipos malos’ y el domingo en el mismo horarios habrá función de ‘Lórax: en busca de la trúfula perdida’. Cabe recordar que la Cineteca Mexiquense se ubica dentro del Centro Cultural Mexiquense de Toluca.
Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘La odisea’; ‘Toy Story 5’; ‘Moana’; ‘Minions vs monstruos’; ‘La Invitación’; ‘Evil dead: En llamas’; ‘El día de la revelación’, entre otros.