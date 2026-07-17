Inician las vacaciones con estas actividades 

Este viernes 17 de julio se llevará a cabo la Noche de Museos y en esta ocasión las sedes serán el Museo de José María Luis Mora de Ocoyoacac; el Museo Regional de Acambay y el Museo de Ciencias Naturales del estado de México ubicado en la ciudad de Toluca. En estos museos habrá recorridos guiados de manera gratuita a partir de las cinco de la tarde.

La Cineteca Mexiquense tendrá dos funciones con acceso libre este fin de semana. La primera será mañana sábado a las 12:30 horas con la proyección de ‘Los tipos malos’ y el domingo en el mismo horarios habrá función de ‘Lórax: en busca de la trúfula perdida’ (Foto: Especial).

El Planetario de Toluca tiene cuatro funciones diarias en distintos horarios, desde las 11 de la mañana. Los títulos que se proyectan son ‘Zula, la gran aventura climática’; ‘Dos pequeñas piezas de cristal’; ‘Arqueo Astronomía Mexica’; ‘Odisea tortuga’ y ‘Al filo de la oscuridad’. El costo general es de 52 pesos y niños pagan 26 pesos.

En el Museo Universitario Leopoldo Flores permanece la exposición fotográfica ‘México en una imagen Niños’ conformada por imágenes capturadas por niños y niñas que permiten conocer aquello que los hace sentir orgullosos de ser mexicanos desde su mirada. El horario de visita al museo es de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. El acceso es gratuito.

Centro Tolzú alberga la exposición ‘Graciela Iturbide. Cuando habla la luz’ en la que la reconocida fotógrafa mexicana presenta 115 imágenes a blanco y negro que fueron tomadas en comunidades originarias de México y de otros países. Además, en ese recinto también se expone ‘Más allá de lo visible’ . El recorrido se complementa con la exposición ‘Era Sauria. Huellas Mesozoicas’. El acceso tiene costo de 60 pesos e incluye las tres exposiciones. El horario de visita es de 10 de la mañana a a seis de la tarde.

La Cineteca Mexiquense tendrá dos funciones con acceso libre este fin de semana. La primera será mañana sábado a las 12:30 horas con la proyección de ‘Los tipos malos’ y el domingo en el mismo horarios habrá función de ‘Lórax: en busca de la trúfula perdida’. Cabe recordar que la Cineteca Mexiquense se ubica dentro del Centro Cultural Mexiquense de Toluca.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘La odisea’; ‘Toy Story 5’; ‘Moana’; ‘Minions vs monstruos’; ‘La Invitación’; ‘Evil dead: En llamas’; ‘El día de la revelación’, entre otros.

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