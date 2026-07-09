Inseguridad alimentaria: no tener para comer

Reconozcamos un dato duro de México: 18 de cada cien personas no tienen para comer. Esta realidad es la manifestación de la inseguridad alimentaria en el país.

La inseguridad alimentaria se refiere a la falta de acceso físico, económico y constante a alimentos seguros, nutritivos y suficientes.

En la vida cotidiana hay familias que solo consumen una comida al día, generalmente arroz con frijoles o tortillas, porque no hay dinero para más. En tanto, se llega a comprar alimentos procesados baratos como pan o galletas que dan calorías, pero no nutrientes reales, lo que genera desnutrición oculta.

Algunas comunidades han creado huertos urbanos a fin de producir vegetales y reducir la dependencia de comprar alimentos mientras que el gobierno mantiene reservas de granos básicos para estabilizar precios, sin embargo, esto tampoco resuelve el problema de acceso económico de los más pobres.

México produce mucho maíz, frijol, trigo, frutas, verduras, carne y muchos otros alimentos. Es uno de los países más productivos de América Latina. Hay suficiente comida en los campos, almacenes y mercados.

Lo que se hace necesario es seguir con programas de entrega de alimentos directamente a la población vulnerable, brindar apoyo económico a emprendedores agrícolas para incrementar su producción, y, sobre todo, respaldar proyectos productivos que generen empleo y valor agregado en las comunidades rurales.

Ayudar a los más pobres es la única vía para un país donde todos puedan comer.

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