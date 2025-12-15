Inseguridad, finanzas y consumo digital: los temas que mueven al Edomex

1.⁠ ⁠A lo largo del último año el robo hormiga en las empresas tuvo un crecimiento del 29 por ciento en el número de casos registrados siendo las temporadas de alto consumo como es el caso del mes de diciembre donde hay y un repunte significativo que lo ubica como el tercer delito más frecuente registrado en las unidades económicas.

2.⁠ ⁠La diputada estatal del Partido del Trabajo, Ana Yurixi Leyva Piñón, informó que en el Presupuesto del estado de México 2026 quedaron estipulados 260 millones de pesos exclusivamente para la atención de las alertas de violencia de género, recurso que quedó establecido en el artículo 30. Recordó que, aunque en 2025 no había sido etiquetado, el recurso se envió a los 11 municipios con alerta de violencia de género a través de la Secretaría de las Mujeres.

3.⁠ ⁠Los canales digitales han ido ganando terreno de manera importante en la adquisición de productos y servicios relacionados a la facilidad de obtener los productos en casa, hacerlo de manera segura con pagos digitales incluso la posibilidad de comparar precios o beneficios de una tienda y otra.

4.⁠ ⁠El cierre de año se vislumbra complejo para buena parte de las unidades económicas por la contracción en la inversión pública y la serie de incrementos y obligaciones que se han anunciado para el sector formal, solo en el caso del salario mínimo, la expectativa es que el 13 por ciento de aumento se materialice en realidad en mas del 40 por ciento, al considerar el pago de prestaciones sociales, señaló Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México.

5.La senadora y dirigente estatal del PRI, Cristina Ruíz Sandoval, exigió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizar una auditoría a la Junta Local de Caminos, ante presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y la asignación de contratos.

6.⁠ ⁠La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria en contra de María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de dos servidores públicos ocurrido el 25 de enero de 2023.

7.⁠ ⁠La Operación «Senda», dirigida contra el robo de transporte de carga, resultó en la detención de 68 personas, el aseguramiento de 137 inmuebles y el impacto a 8 bandas delictivas en el Estado de México.

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