Instalan puntos públicos de vacuna contra sarampión del 7 al 15 de febrero

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria y atención a la salud, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, llevará a cabo del 7 al 15 de febrero la Semana Estatal de Vacunación contra Sarampión, con el objetivo de reforzar la protección de la población mexiquense, la aplicación de la inmunización es gratuita para toda la familia.

Esta jornada de inmunización forma parte de las acciones preventivas y de vigilancia sanitaria, en el marco de eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026.

Durante la 7ª sesión ordinaria del Comité de Seguridad en Salud del Estado de México, se informó que esta jornada se realizará en lugares públicos de diversos municipios y que se cuenta con abasto suficiente del biológico para atender la demanda de la ciudadanía, como parte de las estrategias preventivas ante la movilidad nacional e internacional prevista en los próximos meses, incluida la relacionada con el Mundial de Futbol 2026.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud y Presidenta de este órgano colegiado, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional en la atención de enfermedades infecciosas de importancia internacional, lo que permite anticiparse a posibles riesgos y garantizar una atención oportuna y de calidad a la población.

Las ubicaciones y horarios para la aplicación de la vacuna a quienes aún no cuentan con el esquema completo se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales de la dependencia: @saludedomex en Facebook, Instagram y X.

Por su parte, Jaqueline Rodríguez Aldama, Subdirectora del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC) de la Secretaría de Salud federal, precisó que avanzan las acciones del Plan Mundial 2026, orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia sanitaria que pudiera presentarse.

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